黨產會認定救國團為附隨組織 國民黨批跟土匪一樣

2018-08-07 17:33

〔記者林良昇／台北報導〕不當黨產處理委員會今認定救國團為國民黨附隨組織，國民黨下午表示，黨產會無視國民黨多次提出的說明及證據，惡意認定救國團為國民黨附隨組織，完全背離黨產條例關於附隨組織的定義，只是想佔據私人財產，「這樣的行為到底跟土匪有什麼兩樣？」

對於黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，國民黨發言人洪孟楷下午召開記者會表示，國民黨從過去1年半來，至少參與2次說明、聽證會，相關物證、說法非常明確﹔依據黨產條例的附隨組織定義，要有金錢跟人員指派的直接影響力，不論過去、現在，國民黨和救國團沒有這樣的關聯，沒有任何附屬、隸屬、從屬的相關關係。

洪孟楷認為，黨產會把救國團認定為附隨組織，就可以收歸國有、凍結財產，救國團名下56.1億元的財產將全數被凍結，將來可能收歸國有，這樣的行為是惡意操作。

洪孟楷也說，有關中投、欣裕台被認定為國民黨附隨組織案，日前在由台北最高行政法院駁回黨產會抗告，並聲請釋憲中，就說明了黨產會有違憲亂紀的事實，應先確認大法官釋憲後才能繼續執行，黨產會顯然不把大法官及憲法放在眼裡。這樣的黨產會讓全國人民都無法接受。

洪孟楷強調，黨產會29頁的說明處分書，內文就是想以歷史事件、模糊空間來混淆視聽，重點還是在凍結及佔據私人財產，把國家公器當成政治追殺工具。國民黨支持、呼籲所有被黨產會迫害，認定為附隨組織的相關團體勇於站出來，以相關司法訴訟來保護自己的財產。

國民黨行管會主委邱大展批評，黨產會最終目的就是為了選舉，把國民黨打倒，沒有反對黨，就能永久執政。行管會副主委李福軒認為，黨產會作為就是因為選舉到了需要作業績，不然黨產會除了凍結國民黨財產，沒有什麼大進展，只有政治行為，不是法律行為。