孩子從政難防暗箭 徐欣瑩與柯文哲的爸爸都喊心疼

2018-08-07 19:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕看到孩子明明是學業或事業有成，卻選擇辛苦的從政路，身為父親是什麼樣的心情呢？民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩與台北市長柯文哲的父親，暢談他們從旁看兒女從政經常面臨反對與挑戰，兩人都大呼「非常心疼」。

徐欣瑩團隊將徐爸爸和柯爸爸的訪談片段拍攝下來，在父親節前夕製作成影片，預計8日父親節當天PO在臉書和大家分享。徐欣瑩表示，她相信天下的父親對子女的關懷心情都是一樣，辛苦為孩子撐起一片天。除了藉著影片表達感謝，也祝賀天下父親及單親養育子女的長輩們「父親節快樂」！

徐欣瑩團隊表示，徐欣瑩的父親徐鏡蘭與柯文哲市長的父親柯承發以前都是老師，兩人當初都堅決反對子女踏入政壇，沒想到兩個老師每年誨人不倦，桃李滿天下，家裡的子女偏偏就是講不聽。

其中，徐欣瑩表示，當初父親甚至請了一堆長輩出面來勸退她，但是她反而說服了一位當時新竹縣政顧問團的團長，讓這位長輩勸徐爸爸給女兒機會試試看。後來徐順利以第二高票選上縣議員，徐爸爸轉而更投入與關心女兒。

談到子女從政以後的心情，徐鏡蘭表示，女兒即使全心全意去做，還是會遇到少部份人，硬將她的努力顛倒是非貼標籤，讓他看女兒面對這些狀況非常心疼。

柯承發也認為，以前柯文哲在醫院救病患的生命，每一分努力換得的都是患者及家屬的感謝；但是從政之後，不管柯文哲做事再怎麼認真和用功，許多人還是為反對而反對，讓他看電視的時候心情都非常痛苦。