孩子從政難防暗箭 徐欣瑩與柯文哲的爸爸都喊心疼

2018-08-07 19:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕看到孩子明明是學業或事業有成，卻選擇辛苦的從政路，身為父親是什麼樣的心情呢？民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩與台北市長柯文哲的父親，暢談他們從旁看兒女從政經常面臨反對與挑戰，兩人都大呼「非常心疼」。

徐欣瑩團隊將徐爸爸和柯爸爸的訪談片段拍攝下來，在父親節前夕製作成影片，預計8日父親節當天PO在臉書和大家分享。徐欣瑩表示，她相信天下的父親對子女的關懷心情都是一樣，辛苦為孩子撐起一片天。除了藉著影片表達感謝，也祝賀天下父親及單親養育子女的長輩們「父親節快樂」！

徐欣瑩團隊表示，徐欣瑩的父親徐鏡蘭與柯文哲市長的父親柯承發以前都是老師，兩人當初都堅決反對子女踏入政壇，沒想到兩個老師每年誨人不倦，桃李滿天下，家裡的子女偏偏就是講不聽。

其中，徐欣瑩表示，當初父親甚至請了一堆長輩出面來勸退她，但是她反而說服了一位當時新竹縣政顧問團的團長，讓這位長輩勸徐爸爸給女兒機會試試看。後來徐順利以第二高票選上縣議員，徐爸爸轉而更投入與關心女兒。

談到子女從政以後的心情，徐鏡蘭表示，女兒即使全心全意去做，還是會遇到少部份人，硬將她的努力顛倒是非貼標籤，讓他看女兒面對這些狀況非常心疼。

柯承發也認為，以前柯文哲在醫院救病患的生命，每一分努力換得的都是患者及家屬的感謝；但是從政之後，不管柯文哲做事再怎麼認真和用功，許多人還是為反對而反對，讓他看電視的時候心情都非常痛苦。

  • 迎接父親節，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩團隊在父親節特別企畫「講不聽的孩子篇」，拍攝徐爸爸和柯爸爸暢談他們從旁看兒女從政的心情。（徐欣瑩團隊提供）

    迎接父親節，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩團隊在父親節特別企畫「講不聽的孩子篇」，拍攝徐爸爸和柯爸爸暢談他們從旁看兒女從政的心情。（徐欣瑩團隊提供）

  • 民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩團隊將徐爸爸和柯爸爸的訪談片段拍攝下來，在父親節前夕製作成影片，預計8日父親節當天PO在臉書和大家分享。（徐欣瑩團隊提供）

    民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩團隊將徐爸爸和柯爸爸的訪談片段拍攝下來，在父親節前夕製作成影片，預計8日父親節當天PO在臉書和大家分享。（徐欣瑩團隊提供）

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