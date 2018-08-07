獨家》開鍘！女里長為柯P助選 民進黨不提名

2018-08-07 16:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智選情緊張，牽連北市民進黨基層公職選舉。更有民進黨公職不挺自家人，民進黨藉北市南港西新里長邱碧珠日前兩度公開力挺助選台北市長柯文哲，據了解，民進黨北市黨部今上午已召開執委會，對邱碧珠開鍘，決議下屆里長選舉不提名邱碧珠。

上月底，邱碧珠宴請藍綠里長時，帶著柯文哲逐桌敬茶，更說會堅持支持柯，若民進黨要開除她黨籍，她也是認命了。柯文哲拚五日舉辦「KP Ladies」見面會，邱碧珠再度現身公開力挺，表示支持會做事的人。

民進黨北市黨部主委陳正德受訪表示，北市黨部執委會今天早上開會，要處理登記參選里長的提名事宜，會中有人提議不予提名邱碧珠，會中無異議通過。

陳正德說，邱碧珠首次稱支持柯時，已經與邱碧珠通話溝通，「KP Ladies」活動後，也再次和邱碧珠通過電話。通話中，邱碧珠堅持支持會做事的人，但他反問邱碧珠：「我們提名的姚文智不會做事嗎？」，姚文智已在民進黨中執會正式提名，就是代表民進黨，民進黨員不能有二心，不然加入這個黨幹嘛？

陳正德：不處理，恐有人有樣學樣

陳正德說，民進黨必須要對支持者有交代，如果不處理，若有人有樣學樣，或藍世聰往後也照樣這樣做，民進黨要怎麼處理？黨紀總是要維護。

至於為何未開除邱碧珠黨籍？陳正德說，目前僅先不予提名，看後續如何發展，再來處理。他坦言，要開除一個黨員很簡單，但要招一個黨員不是那麼簡單，民進黨也是惜才惜人。

民進黨黨紀規範，所有黨籍議員、里長一體適用，對於黨籍以外候選人，不可以公開言論支持、不能擔任競選職務以及不能站台，違者祭出黨紀，將送中央評議委員會審議，後果包含警告、停權，甚或是參選資格除名。