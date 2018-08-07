選將謝文進批執行力偏低 竹市府：竹篙鬥菜刀

2018-08-07 17:34

［記者洪美秀／新竹報導］無黨籍新竹市長參選人謝文進今天依據審計部7月27日發布的新竹市政府106年度總決算審核報告，指出市府多項建設的執行率偏低，更質疑是因頻繁舉辦活動，沒有顧慮到人力負荷及施政績效。

謝文進說審計室所提的改進建議中就提到當前市府舉債偏高、負債壓力沉重，現在經常舉辦消耗性活動或一次性經費支出，缺乏資本支出所能產生的長期經濟效益。

他也說，市府正進行的工程當中，有多達7成執行率偏低，其中總執行率最低的前3名，動物園再生工程的進度只有3.02%、新竹公園景觀工程為5.20%、關埔地區國小建校工程是5.59%，原因是「施工前未詳細調查、設計審查不周延、開工後連續變更且項目眾多」。

另外，在「新建都市計畫的公園、園道、兒童遊樂場」的建設部分，現任市長林智堅只完成0.2公頃，林智堅號稱的公園建設，都是翻修前幾任市長的政績，花大量的工程費破壞再改建，然後變自己的政績。

對此，新竹市長林智堅辦公室主任張哲修表示，預算執行率不等同於工程進度，且以審計室去年的決算報告曲解現在市政建設成果，這是「竹篙鬥菜刀」，抹煞市府同仁努力，令人遺憾。

張哲修強調，事實只有一個，新竹公園景觀工程已近完工，工程完成率達9成以上，且即將在9月啟用，另關埔國小今年8月30日就會迎接小一新生入學，工程進度與建設執行力更不需多做解釋。

此外，3年多來市長林智堅推動公園再生及4公里的新竹之森計畫，包括中央公園、樹林頭公園、新竹綠園道等，其中「掀綠計畫」更開闢約8000坪的休憩綠地，也普遍獲市民好評及肯定。

  • 新竹市無黨籍參選人謝文進以審計部的決算報告批評市府的工程執行率偏低，不過遭市府打臉是「竹篙鬥菜刀」。（記者洪美秀攝）

    新竹市無黨籍參選人謝文進以審計部的決算報告批評市府的工程執行率偏低，不過遭市府打臉是「竹篙鬥菜刀」。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市政府表示，關埔國小即將在8月底迎接新生，目前第一期工程已完工，正在做後續整理迎新生，否認工程執行率偏低指控。（記者洪美秀攝）

    新竹市政府表示，關埔國小即將在8月底迎接新生，目前第一期工程已完工，正在做後續整理迎新生，否認工程執行率偏低指控。（記者洪美秀攝）

相關關鍵字： 2018九合一選舉 執行力 林智堅 縣市長選舉 謝文進