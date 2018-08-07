選將謝文進批執行力偏低 竹市府：竹篙鬥菜刀

2018-08-07 17:34

［記者洪美秀／新竹報導］無黨籍新竹市長參選人謝文進今天依據審計部7月27日發布的新竹市政府106年度總決算審核報告，指出市府多項建設的執行率偏低，更質疑是因頻繁舉辦活動，沒有顧慮到人力負荷及施政績效。

謝文進說審計室所提的改進建議中就提到當前市府舉債偏高、負債壓力沉重，現在經常舉辦消耗性活動或一次性經費支出，缺乏資本支出所能產生的長期經濟效益。

他也說，市府正進行的工程當中，有多達7成執行率偏低，其中總執行率最低的前3名，動物園再生工程的進度只有3.02%、新竹公園景觀工程為5.20%、關埔地區國小建校工程是5.59%，原因是「施工前未詳細調查、設計審查不周延、開工後連續變更且項目眾多」。

另外，在「新建都市計畫的公園、園道、兒童遊樂場」的建設部分，現任市長林智堅只完成0.2公頃，林智堅號稱的公園建設，都是翻修前幾任市長的政績，花大量的工程費破壞再改建，然後變自己的政績。

對此，新竹市長林智堅辦公室主任張哲修表示，預算執行率不等同於工程進度，且以審計室去年的決算報告曲解現在市政建設成果，這是「竹篙鬥菜刀」，抹煞市府同仁努力，令人遺憾。

張哲修強調，事實只有一個，新竹公園景觀工程已近完工，工程完成率達9成以上，且即將在9月啟用，另關埔國小今年8月30日就會迎接小一新生入學，工程進度與建設執行力更不需多做解釋。

此外，3年多來市長林智堅推動公園再生及4公里的新竹之森計畫，包括中央公園、樹林頭公園、新竹綠園道等，其中「掀綠計畫」更開闢約8000坪的休憩綠地，也普遍獲市民好評及肯定。