全聯中元節廣告引聯想 陳文成基金會：正面看待

2018-08-07 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心的中元節廣告疑似影射「陳文成事件」，引發網友熱議，全聯也隨之將廣告下架。對此，陳文成基金會執行長張龍僑表示，他還是謝謝這支廣告，並以正面角度看待。

張龍僑在臉書撰文指出，一開始看到有人說這支廣告是在影射陳文成，「我是感動的，或者說是激動的」。他說，「感動的是有廣告要做這個議題，這個議題或許可以透過陳文成被看見」，不只看見陳文成，看見黃溫恭，看見泰源烈士，也看見郭振純，看見陳孟和等人。

張龍僑也說，陳文成不是「好兄弟」、不是「孤魂野鬼」，不過他相信，陳文成會願意做為好兄弟的代言來受訪。

他認為，每一件事，每個人都會有不同的看法，無法讓所有人滿意，「有時那不代表對或錯，而只是一種選擇」。他在文末表示「還是要謝謝這支廣告，但不是謝謝全聯」，不過「如果全聯撐著壓力不下架，我會很佩服」，強調「不碰政治，就是政治」，同時呼籲「勿忘羅玉芬」。

張龍僑《中央社》採訪時也表示，陳文成基金會對此並無特別看法或立場，但就他個人認為，「這件事是正面居多，可以讓更多人了解陳文成事件的時代背景」。

張龍僑提及的羅玉芬原任職於全聯福利中心台中北屯二店，去年5月1日下午工作時突然昏迷，送醫後發現是顱內出血，5月7日去世，家屬認為是長期超時工作過勞造成，勞檢卻無法認定是職災，勞資糾紛仍在司法程序中。