黨產會：救國團是國民黨附隨組織 56.1億資產凍結

不當黨產委員會主委林峯正召開記者會宣布救國團為國民黨附隨組織。（記者王藝菘攝）

2018-08-07 15:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日召開第47次委員會議，決議認定中國青年救國團為國民黨之附隨組織，黨產會主委林峯正下午召開記者會表示，救國團人事、財務及業皆受國民黨實質控制，56.1億元資產推定為不當黨產，救國團須在4個月內向本會申報財產。

林峯正表示，黨產會經過2年調查，今日決議認定中國青年救國團是國民黨的附隨組織，當年蔣經國向蔣介石做完工作報告，蔣介石在中常會指示，救國團「為國防部所屬單位之一，為黨內重要青運機構，工作策劃與執行，均應先呈報黨中央，接受黨的領導。」

林峯正提及，由此可看出救國團與國民黨關係，救國團設立源自國民黨遷台後，在國民黨中央改造會決議成立後，再交由行政院籌組安排，從誕生以來就是國民黨一手主導的組織。

林峯正指出，從人事來看，蔣經國是第一屆救國團主任，他蔣介石的兒子，接替出任主任還有李煥、宋時選、李鍾桂，每個都有豐富國民黨經歷，顯示人事受到國民黨控制；蔣經國更直接到中常會報告，救國團歷年也去國民黨黨代表大會做工作報告。

林峯正強調，在財務部分更多，國民黨從1950年代就開始提供土地及經費，教育部編列預算補助興建青年活動中心，早期救國團員工比照黨工加發年終獎金，是由國民黨指示行政院編列預算，再由黨撥發給救國團，在人事、財務及業務上，救國團是國民黨附隨組織。

林峯正說，救國團目前資產有56.1億元，是超越時代存在的組織，解嚴民主化後做了非常多營業事業，總團部下有15家青年活動中心，去年營收6.8億元，在各地經營13家運動中心、各地開設62家補習班，一年營收10.9億元。

對於資產被凍結是否影響營業活動？林峯正提及，救國團依法4個月內申報財產，清查黨產為了矯正過去不公平、不正義，會在這角度出發，資產凍結不會影響員工及營業運作，本會也邀救國團明早協商，未來將進一步清查財產，有哪一部分是不當取得，未來都要收歸國有。

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