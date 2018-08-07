台杉管理費說成政治獻金？ 國民黨挨批：連書都沒唸

立法委員余宛如。（資料照）

2018-08-07 16:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨團日前指控台杉投資公司與台杉科技不受任何監督，向銀行募資的105億完全不公開，對此，新創圈出身的民進黨立委余宛如表示，台杉的水牛一號基金，是在金管會修正銀行投資創投上限前就募資完成，絕非國民黨說的「先修法後搬錢」，這種說法根本是故意模糊時間點。

國民黨為了自己的選舉算計，不惜顛倒黑白，不顧一切的抹黑台灣自家的國家級投資基金，傷的恐怕不只是民間資金投入新創的意願、矽谷新創與台灣的連結合作，也可能對台灣積弱不振的創投業界，造成巨大的負面影響。

立法院國民黨團書記長曾銘宗與國民黨立委費鴻泰、賴士葆1日召開記者會，質疑由前行政院副院長吳榮義出任董事長的「台杉管理顧問公司」，所推出的「台杉水牛一、二號創投合夥案」極似「鐽震案」翻版。賴士葆指出，這樣的「搬錢三部曲」是變相取得政治獻金的「高明手段」。

余宛如說，過去幾年，台灣投資不振，台灣新創面臨資金不足，奧援有限，台灣新創產業有不得不出走的困境。台灣應該有一個國家的主權基金，投資新創，連結國際與下一個世代的未來產業。

她認為，除了積極推動規管與法規的鬆綁，讓資金注入新創市場；為了帶動民間投資，更由政府結合民間力量，在去年成立國家級投資公司「台杉」。沒想到成立還不到一年，國民黨就極力想要摧毀台杉。

余宛如說，台杉投資管理顧問股份有限公司（簡稱台杉）的水牛一號基金，是在金管會修正銀行投資創投上限前，就募資完成，絕非國民黨立委的先修法後搬錢一說，根本是故意模糊時間點。

第二，余宛如解釋，台杉的兩支基金，一支是直屬於台杉，共46.5億投物聯網，另一支是以有限合夥的方式成立台杉子公司，共59億投生技。兩支基金的管顧費用，皆依照國際基金募資的慣例，按基金規模酌收一定比例的費用，不知道國民黨這些財委會老鳥有什麼好大驚小怪？

余宛如說，立院之前修正產創條例，解決有限合夥雙重課稅的問題，就是為了鼓勵市場資金導入創投，活絡新創投資。台杉以有限合夥成立子公司的方式，募集水牛二號基金，正響應政府修法的美意，也帶動民間資金。成立創投如同成立管顧公司，資本額跟募集資金的總額差距本來就很巨大，數十萬、百萬，就可以成立一個創投公司，靠的就是基金的管理費與投資回報，管理費通常是基金規模的2%至3%。

余宛如也重話說，國民黨故意不說的是，台杉實收資本額是1.26億，管理上百億的基金，已經是國內大型管顧公司的規模，而故意拿子公司50萬的資本額指控1.5億的管理費，實在可恥，把管理費說成政治獻金，大概是連書都沒唸。

第三，余宛如表示，銀行、金控、上市櫃企業，在出資投資創投，都必須遵守嚴密的金融法規、上市櫃法規。國民黨指控台杉投資基金過半以上是泛公股行庫、迴避董事會報告案，根本禁不起檢驗。台杉資金過半來自民間，國民黨不提民間出資的企業，無視網路都搜尋的到民間企業投資台杉的發布訊息，政治抹黑，只會重傷民間資金投資新創的契機。

余宛如表示，台杉目前在矽谷已經成立辦公室，聘僱專人積極在台灣與矽谷兩地投案，為台灣找尋新的產業機會，並已有新創企業簽約撥款。新募集的水牛二號，資金也才剛到位，國民黨就說是掏空。創投名聲，這幾年不斷的被詆毀，創投也一直在萎縮，成為台灣投資不振的原因之一，實在不用國民黨繼續汙衊。

余宛如感嘆，台灣新經濟的創新轉型，需要的是助力不是阻力，國民黨為了自己的選舉算計，不惜顛倒黑白，不顧一切的抹黑台灣自家的國家級投資基金，傷的恐怕不只是民間資金投入新創的意願、矽谷新創與台灣的連結合作、也可能對台灣積弱不振的創投業界，造成巨大的負面影響。