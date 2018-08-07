金廈通水照顧金門人？ 綠委打臉：河水售價是台灣11倍

金門縣長陳福海（台上西裝者）、立委楊鎮浯（2排右6）等人5日按下通水鈕，田埔水庫受水池出水口立時噴出來自中國晉江的水，通水儀式就此落幕。（中央社）

2018-08-07 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕金門縣政府日前不顧陸委會呼籲暫緩「金廈通水典禮」，執意在5日與晉江同步舉行通水儀式與通水典禮，中國國台辦主任劉結一在晉江端活動致詞時，暗批台灣陸委會建議延緩通水儀式是「橫加阻攔、無理取鬧」，還稱通水是在照顧金門人。對此，民進黨立委王定宇指出，中國賣給金門的河水售價是台灣的11倍，怒轟「這樣是在照顧金門人？」

金門引水耗13.5億 中央出資85%

王定宇6日在三立節目《鄭．知道了》表示，金門引水計畫的總工程費用達13.5億元，其中85%的費用由中央政府出資，而金門縣政府只需負擔15%的費用；這項工程施工期還從馬政府橫跨到目前的蔡政府，過程順利並沒有受到阻撓。

台灣1噸河水0.9元 中國賣金門9.86元

王定宇指出，這項通水計畫在2015年和中國簽約時，達成以1度（噸）河水9.86元的售價賣給金門，而台灣自來水公司向水利署的水庫買的河水，一度只要0.9元，兩者售價相差大約11倍；另外，台灣自來水1度售價大約為9.2元，中國賣給金門的河水（原水），竟然比經過處理的自來水還更貴。

王定宇還舉例，馬來西亞以1度0.08元的台幣賣河水給新加坡，和中國賣給金門的售價相比差了120幾倍，認為這是一門生意，在商言商一個願打一個願挨，他不會因此大罵中國過分。但王定宇也不滿的說，「這一看就是在做生意，但你現在卻跟我說『我在照顧你金門人』？」痛批中國拿賣水一事大做文章。

節目主持人鄭弘儀對此也痛批，中國這樣做「哪有在照顧啊！」。

金門自中國引水工程計畫5日上午在田埔水庫舉行通水儀式，民眾陸續扺達現場見證。（中央社）