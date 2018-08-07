桃市第一處社宅上樑 徐國勇：青年「安居」才能樂業

內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦一同主持上樑典禮。（記者陳昀攝）

2018-08-07 13:34

［記者陳昀／桃園報導］桃園市第一處開工、進度最快的桃園中路二號社會住宅今天上樑，內政部長徐國勇出席時表示，社會住宅讓國人「安居」，才能樂業，總統蔡英文推動的8年20萬戶社宅，第一階段也預計提前到明年完成4萬戶；桃園市長鄭文燦也表示，他4年規劃2萬戶社宅的目標不變，10處基地年底前都會動起來。

徐國勇指出，中央預計2020年底完成第一階段4萬戶社會住宅的目標，因為各地方政府的配合推動，預估能提前在2019年完成，準備提早啟動第二階段，社會住宅未來納入物業管理，並規劃親子館、公托中心等，打造成多功能社區，要扭轉大家過去對公宅的印象。

他稱許鄭文燦推動社宅有成，還開玩笑說，「早知你會當市長，我就不離開桃園了」！

鄭文燦表示，他就任市長第一個月就成立住宅發展處，並編列45.2億元住宅基金，雖然過程艱辛、壓力大，但市府將社宅規劃成具多元福利的社區，「好宅拚豪宅」，減輕年輕人壓力，可以好好發展事業。

鄭文燦指出，社會住宅採多元政策推動，在自辦興建方面，第一階段推動10個基地、4170戶，已有6處動工，其餘4處預計年底完成發包；第二階段規劃楊梅、平鎮2處，並在機場捷運沿線、台鐵地下化通勤站周邊，以及都市計畫整體開發區內土地，共規劃31處儲備基地，預計2階段共推出1萬2000戶。

除了自辦興建，鄭文燦說，市府中壢區中興巷、桃園區東門段透過公辦都更分回社宅以招商，另與石門農田水利會出資合建，分回大溪區仁武段、中壢區中寮段2處，並配合中央政策推動包租代管、青年租金補貼等方案，也能提供1萬2000戶。

桃市住宅發展處長莊敬權指出，中路二號社宅預計明年4月竣工、9月入住，10月會完成樣品屋並公告申請資格、招租條件等，承租以3年為一期，可租2期，一般戶市價8折，租金（含管理費）約8000至1萬6000元（分1至3房），政策戶由市府補貼差額到6折，租金（含管理費）約6000至1萬2000元。

他說，中路二號社宅有212戶，預計結合公托中心、店鋪、屋頂花園、居住服務中心等，住宅發展處也會進駐。