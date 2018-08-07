深澳電廠誰核定惹議 新北市府澄清外界疑慮

2018-08-07 13:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕深澳燃煤電廠近日成為新北市長選戰攻防議題，電廠更新擴建計畫究竟是誰核定，引發爭議。對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌指，深澳電廠是新北市長朱立倫時任行政院副院長裁示做的，朱立倫今天未對此回應，但市府列出大事紀時間序表，證明與朱立倫無關。

新聞局長張其強今天在市政會議指出，深澳電廠更新擴建計畫在民國94年由行政院核定通過，先拆舊廠再蓋新廠，95年通過環評，96年舊廠除役並拆除，民國103年，因卸煤碼頭位置引發爭議，行政院決定暫緩計畫，直到民國105年10月再度重啟。

此外，媒體報導引用99年3月行政院召開的節能減碳推動會會議紀錄，當時台電報告說明電廠汰舊換新計畫，即包含深澳電廠，會議主席朱立倫裁示通過。

張其強解釋，當時會議是說明既有的發電機組如何減少二氧化碳排放，並非新電廠設置審核會議，而深澳舊電廠早在3年前（96年）已全部拆除，所以沒有在該次會議討論範圍。

環保局長劉和然說明，民國95年深澳電廠環評通過後，環保局一直沒有提出異議，是因為在95年至105年間，不論是國際趨勢或國內法規都有重大變化，而環保法規和意識是與時俱進的。

劉和然指出，環保署民國101年5月14日首次增訂PM2.5空氣品質標準，必須監測3年以得知結果，而102年到104年監測期間，環保局發現新北市的PM2.5數值超過21、22，國家標準是15，所以在105年7月28日，市府宣布不再核發生煤許可，做到源頭減量。另外，104年12月12日巴黎協定通過，控管全球溫室氣體減量及石化排放量，這也是為什麼世界各國燃煤電廠逐漸退場的主要原因。