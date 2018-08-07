高思博「落跑10年」？ 高育仁：吳三連、陳水扁也曾到外地

2018-08-07 13:33

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博今日與父親、前台南縣長高育仁重返中西區青年路故居，細數高家3代從政的歷史。對於高思博屢被外界批評「落跑10年」，高育仁回應，前台北市長吳三連、前總統陳水扁當年重回台南參選，他們都沒有發出類似批評。

高育仁回憶，爸爸高錦德曾代理台南縣長，也曾擔任省議會財政專門委員等，他當過省議會議長、內政部次長等，兒子高思博則於2004年當選立委，可說是祖孫3代皆投入公共事務，傳承最道地的台南文化。他也指著於高錦德80歲時製作的雕像，笑說這可算是三代同堂。

對於對手常批評高思博立委落選後離開台南、「落跑10年」。對此，高育仁回應，當年吳三連重回台南選省議員時，就算他身為國民黨，也不會說對方落跑，面對陳水扁選台南縣長亦同，畢竟大家都是台南人，彼此都有同鄉的感情，能留在台南服務當然很好，但到外地服務更感到光榮，所以不能理解為何要以這種言論談高思博。

話鋒一轉，高育仁也提到近來的房屋稅爭議；他說，行政院長賴清德並非台南人，但來到此地念書，鄉親認為賴是優秀青年，不但不把其看作外人，反而一路賞識，從國大代表栽培至市長，沒想到賴在「無法再選」的第二任市長時，卻貿然提高房屋稅，這一點讓他相當疑惑。

最後，明日就是父親節，高思博也說出對父親的感謝，強調有形支持給得相當多，但無形的支持也很充足，最重要的就是價值觀與政治觀，形塑他對兩岸、台南規劃的看法，「當然我吸收後也有些改變，如同台南於傳統中創新。」