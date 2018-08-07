台鐵新五權車站10月啟用 綠委爭取停車場

2018-08-07 13:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中鐵路高架化新增的5座通勤車站即將在10月完工並通車啟用，五權車站位於建國北路和三民路口，臨近國美館及中興大學，立委黃國書指出預計進出旅客量大，邀鐵路局、市府單位會勘軟硬體設施，並爭取停車空間以解決附近住戶長久以來的停車問題。

立法委員黃國書今指出，五權車站週邊的公寓大樓多半無設置停車場，路邊停車格不足，向台鐵爭取後高架橋下空間將大部分作為停車使用，並給予附近居民停車優惠，另會勘也發現車站規劃太多自行車格與過少的汽車格，恐與實際需求不符，應重新分配規劃，而自行車格前後鋪面，遇雨容易產生爛泥。

台鐵局台中工務段副段長陳保先表示，五權車站前後的高架道路下層空間，目前增加停車場使用範圍至75％，包含復興園路以東至國光路、柳川東路以東至民興街都將規劃作為停車用途，其餘的空間也將作為商業、開放空間以及休閒運動設施使用。

交通局長王義川也說目前車站內規劃35格汽車格、109格機車格與372格自行車格，周邊道路旁提供248個汽車格及119個機車格，另在車站對面的民興公園設置ibike租賃站，配合市府規劃的計程車招呼站以及新增一條中興大學環狀線的公車路線，民眾可利用到興大、國資圖及國美館等地。

另鐵道局中工處副處長李懷谷表示，五權車站鄰近國美館，因此合作以館藏圖畫做設計，將四季花卉、幾何、彩色圖案以烤漆融入車站入口墩柱、地磚及天花板，入口廣場及兩側欄杆玻璃設置大型雕塑作品。

黃國書也關心綠空廊道進度，鐵路高架道路下層空間的景觀規劃必須可讓民眾實際休憩使用，而非種植花草僅供觀賞用途。