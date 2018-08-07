黨中央將幫陳學聖造勢 楊麗環先開砲：於事無補

2018-08-07 13:18

［記者陳昀／桃園報導］國民黨中央副主席兼秘書長曾永權今天下午要赴桃園，為市長提名參選人陳學聖授旗造勢，展現中央地方大團結，但先前角逐市長初選的前立委楊麗環凌晨在臉書發文說，黨提名民調大輸對手36%的候選人，高喊團結於事無補，還預告「市長選戰將掀起變化」，強調自己是最有機會擊敗市長鄭文燦的人，但幕僚說她這兩天在禪修，9號才會出關。

對此，陳學聖也先透過新聞稿表示，自己從來未對楊麗環發表任何負面言論、指她破壞團結，而是希望她以大局為重，如同自己在初選民調公佈當天於臉書的發文「「我衷心祝福陳學聖能順利當選桃園市長」。

楊麗環凌晨在臉書發表一封「致國民黨員的一封信」指出，自己在初選前是最認真的市長參選人，拜訪桃園市400位里長、舉辦50幾場草根座談會，初選結果卻提名一位民調大輸對手36%的候選人，黨員都憂心忡忡。

她指出，陳學聖提名後民調不升反降，只剩2成，遠低於傳統基本盤，除了反映民眾不認同、無法勝選，也顯示國民黨高喊團結也於事無補，只是粉飾太平而已。

楊麗環向黨員喊話說，自己出身基層、最接地氣，也深信自己有能力團結泛藍，整合在野勢力打敗鄭文燦勝選，團結不該只是口號，如果團結投給一個沒機會當選的參選人，和投廢票有何不同？

楊麗環指出，先前有「換聖」、「棄聖」消息傳出，黨工總會將無法團結的原因歸咎於她，但相信大家清楚誰真心愛黨、誰能贏得勝選。

陳學聖表示，民調就是最真實的參考依據，當時無論是楊麗環或市議員魯明哲勝出，他都會力挺到底，因為他深知，個人成功得失事小，黨及國家的未來，才是他真正關心的事。

對於民調落後，陳學聖表示，這顯示國民黨在桃園已無分裂本錢，呼籲反藍選民踴躍投票，中央地方一起團結為2018選戰拿下勝利。

陳學聖說，自己從來未對楊麗環有意參選一事發表負面言論，也沒有說過她破壞團結，只是希望楊麗環以大局為重，此時此刻更希望她能支持自己。他說，國民黨從朱立倫到吳志揚縣長在桃園執政逾13年，現在很多建設都是前兩任規劃、執行的，他也在桃園深耕11年，深知桃園的需要，一定有能力把桃園市治理好。