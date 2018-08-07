批政府反中害國民 丁守中：像受委屈回家打小孩的家暴者

2018-08-07 12:28

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天與立委江啓臣、前台中市長胡志強、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷一同出席公共政策學報創刊記者會。丁守中致詞形容，民進黨政府就像外面受到委屈，就回家打小孩的家暴者，他舉例，M503航線事件後，政府反制方式是停止返鄉包機，讓台商無法回家過年；東亞青運被停掉就要延後金門供水儀式，懲罰金門人沒水喝。

丁守中再說，如今因為國外航空公司改名，中央的提議竟要對不友善航空公司不准用空橋，我們自己機場大多都是回國國民及觀光旅客，卻要拖著行李走遠路，假設國外也對華航、長榮報復，「最後不是我們台灣受苦嗎？」

胡志強受訪也提到，當時要申請到東亞運動會很困難，好不容易爭取來，沒想到現在政府態度導致出現變數。丁守中說，國際間要硬碰硬，衝撞體制，又沒有那個實力，只是害到自己的選手不得出賽。

談到台北市選情，胡志強說，丁守中跟台北市長柯文哲的差距是4、5％左右，但認為隨時都會有變化，要丁守中多加油，「台北要變天！」丁守中補充，台北城市競爭力持續下滑，「我們市長很紅，但我們台北很黑」更誇胡志強推動的台中七期計畫多好，比台北漂亮太多。

至於對台中市的選情，胡志強分析國民黨台中市長參選人盧秀燕與台中市長林佳龍互相拉鋸，兩人支持度不相上下，但平常看到盧秀燕的消息比較少，「就像丁守中，不管你怎麼做，你的消息就是比別人少。」根據國民黨內民調，盧秀燕與林佳龍民調差距已達誤差範圍之外，也就是4至8%，胡志強則說，據他所知是5至7％。