參加中國學生新書發表會 紀政避談「中華台北」

紀政今到立法院參加台灣動保行政監督聯盟舉辦的新書發表會。（記者蘇芳禾攝）

2018-08-07 12:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前奧運國手紀政推動東奧正名公投，而行政院長賴清德6日接受專訪時表示，根據「洛桑協議」台灣的名稱是「中華台北」。紀政今天（7日）出席台灣動物保護行政監督聯盟舉辦的新書發表會時被問到相關問題，不願回應。

賴揆在6日播出的Yahoo TV節目專訪表示，他所謂的務實台獨，其實就是民進黨的台灣前途決議文。務實台獨是民進黨的台灣前途決議文，內容為台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中華人民國共和國互不隸屬，台灣前途只有2300萬人民可以決定。

賴揆在專訪中提及，目前民間社團有發動日本東京奧運正名，用台灣隊名稱也沒有錯，紀政小姐3次參加奧運，當時的名稱都用台灣。不過洛桑協議中，台灣的名稱是中華台北，所以民間的力量，政府都予以尊重。「這個我們都支持，我們都尊重，因為這是台灣社會很珍貴的力量。」

紀政今天現身立法院，參與台灣動物保護行政監督聯盟的「讓牠活下去—台灣收容所零撲殺紀實」新書發表會，作者為中國來台灣讀大學與研究所的學生田智雄。

會後紀政被媒體追問如何看待賴清德的說法，紀政僅快步離開，並搖手說她不回答、不接受採訪。