獨家》黨產會開鍘 認定救國團為國民黨附隨組織

黨產會調查，由蔣經國一手成立的救國團，為國民黨的青運機構，早年隸屬於國防部總政治部，黨國不分接受國家資源挹注，在校園洗腦學生實施黨化教育。（資料照）

2018-08-07 12:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日上午召開委員會議，會中全體一致決議通過，認定中國青年救國團為國民黨之附隨組織，救國團名下56億多元財產禁止處分，並推定為不當黨產。

據了解，黨產會今日下午2點30分將正式召開記者會，由黨產會主委林峯正親自對外說明，救國團人事、財務或業務，如何受到國民黨控制，及認定附隨組織一事；而救國團今早也發動10多人，至黨產會遞交陳情書。

據黨產會調查，由蔣經國一手成立的救國團，為國民黨的青運機構，早年隸屬於國防部總政治部，黨國不分接受國家資源挹注，在校園洗腦學生實施黨化教育。

救國團在全台經營各大風景區，獨佔絕佳據點經營青年活動中心，並在各地設立終身學習中心及補習班，近年也跨足經營運動中心，旗下擁有8間轉投資公司、三家基金會。

黨產會查出，國民黨總裁蔣介石在1957年8月7日，於國民黨中常會明確指示，救國團就是國民黨的青年組織，「為國防部所屬單位之一，為黨內重要青運機構，工作策劃與執行，均應先呈報黨中央，接受黨的領導。」

官員強調，「救國團有特殊的雙從屬性，不管是不是隸屬於國家，都受黨領導控制」，蔣介石也在日記提及，國民黨的青運工作，主要透過青年反共救國團的一切活動而展開。

此外，救國團曾於官網載明，中國青年服務社是由國民黨中改會成立，「本社原名為台北市青年服務社，於民國41年3月29日，由中央改造委員會籌備成立，以輔導青年、服務青年，促進青年康樂活動為主要目的。」

網頁顯示，「時逢中國青年反共救國團於同年10月31日成立，因服務性質與救國團一致，遂於民國42年8月1日將服務社納編入救國團，成為救國團督導青年業務的服務單位，並於民國58年8月1日更名為救國團中國青年服務社」；也因黨產會立案調查，該網頁已被救國團撤下。