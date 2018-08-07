張麗善反歧視挺陸配 要蔡易餘刪文、民進黨道歉

立委蔡易餘在臉書上發表有關陸配外配言論引發爭議。（記者廖淑玲翻攝）

2018-08-07 12:00

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨立委蔡易餘在臉書發表歧視陸配的相關言論，從柬埔寨嫁到台灣20年的立委林麗蟬，今天與雲林縣長參選人張麗善高喊「反歧視、拒仇恨」，多名陸配、外配也到場支持，要求民進黨道歉。

張麗善、林麗蟬、斗六市長謝淑亞、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、褒忠鄉長參選人黃麗花、雲林縣越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌、雲林縣新住民同心關懷協會總幹事曹麗娟等人齊聲要求蔡易餘刪文及道歉。

曹麗娟說，她嫁到台灣20年，孩子唸大學，很認真為家庭付出、養育小孩和照顧公婆，當年要8年才能拿到身分證還要拿財力證明，陳觀嬌以台灣是寶島容納多元文化，很驕傲來到台灣，主張不論是中國或越南或其他國家配命都應受到公平對待。

林麗蟬表示，蔡易餘在臉書公開說「我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦」，引發所有外配強烈反彈，突顯民進黨對外宣稱照顧新住民，選前選後兩個樣，挑起對立、操作仇恨才是一貫手法，說一套做一套。

張麗善表示，身為女性特別能夠體會媳婦和媽媽的心情，尤其是遠渡重洋嫁到臺灣來的外配、陸配，都是臺灣媳婦，不應該分你我，不應該因種族、國籍受到歧視或差別待遇，不齒蔡易餘的言論更不能苟同。

謝淑亞強調，不論我們來自哪裡，其實都是台灣人，都是雲林媳婦，但蔡易餘的言語製做仇恨與歧視，相當可怕，因為仇恨生仇恨，歧視生歧視，只有美好才會生美好，不分兄弟姊妹大家都要站出來力挺反歧視、反仇恨。

張麗善質問總統蔡英文參選時曾提出要保障新移民，是否政見跳票？而對手也曾說「落籍臺灣就是臺灣人、落籍雲林就是雲林人」，要為新住民營造友善的生活環境，如今雲林有8000多名中國籍配偶，代表8000多個雲林家庭，蔡易餘污辱這些陸配，就表示污辱雲林人，問雲林縣長李進勇可有意見？

為表達抗議，大伙兒與外配與陸配高喊我們都是一家人、外配挺陸配、反歧視、拒仇恨，要求蔡易餘及民進黨公開道歉。