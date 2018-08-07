將被認定為國民黨附隨組織？ 救國團工會：員工非黨工

2018-08-07 11:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕傳救國團將於今日被認定為國民黨附隨組織，救國團企業工會稍早前往黨產會陳情，強調救國團完全不符合黨產條例中附隨組織的條件，員工也不是黨工，對於黨產會充滿政治意涵的做法，表達最嚴正、最沉痛的抗議。

陳情行動由工會理事長陳建成率領群眾進行，最後並遞交陳情書給黨產會。陳情書中指出，救國團的員工不是黨工，鐵證如山，救國團自成立開始，就是為國家奮鬥的組織，所有員工一心為社會公益服務，參與者也不分黨派。然而黨產會卻持續炒作蔣中正日記、團旗，與故意曲解錯誤的財務資料等，救國團工會對此向黨產會表達最嚴正、最沉痛的抗議。

救國團工會質疑，黨產會為何在尚未調查釐清，且有許多專家學者提出質疑下，就急欲認定救國團為附隨組織，強行認定救國團為附隨組織？對於黨產會司馬昭之心路人皆知的做法，救國團全體員工無不激憤，也擔心一旦凍結救國團資產，任何社會公益服務工作的推動都要經過申請，員工依勞基法的規定做服務工作、勞務工作所得的報酬，都要經過黨產會同意才能支領，完全不合理。

陳情書中還提到，救國團完全不符合黨產條例中附隨組織的條件，這是事關5000個家庭身家財產、名譽與工作權的重大案件，工會鄭重呼籲黨產會委員秉持公務操守與良知，不要用政治來考量，應以嚴格的證據法則，遵守行政中立，做出正確的歷史決定。