選舉到 台南餐桌出現「面紙之亂」....

隨著選舉腳步近，台南各項餐會上常看到不同市長參選人的宣傳面紙，選哪一包形同另類投票。（記者唐在馨攝）

2018-08-07 10:33

〔記者唐在馨／台南報導〕年底選舉腳步近，最近台南各項公開活動或是餐會，都可以看見各個參選人的文宣品，包括扇子，牙線棒及面紙不一而足，有人參加一場餐會，面前同時放了3個市長參選人的面紙包，讓他不禁笑稱：選某一包會不會引起另2個陣營支持者不開心？

下屆台南市長有7人宣佈參選，議員選舉也是參選爆炸，各個公開活動都可以看見參選人跑攤的身影，參選人的文宣小物也會跟著到達現場，有時就算參選人沒到，助選員也會將造勢文宣品帶到會場。

台南有民眾最近參加一場餐會，一坐下來就看到桌子上同時了民進黨提名的黃偉哲，國民黨提名的高思博以及無黨參選人陳子敬的文宣面紙包，同桌有黃偉哲的支持者說：可以只用黃偉哲的嗎？也有另2位參選人的支持者也說只想用自己支持人的面紙包，畢竟上面都印有參選人的名字及口號，用到「敵對」陣營的面紙很「奇怪」。

但也有人說，面紙很好用，多多益善，3包同時帶回家，據悉有人活動後還會把多出來的面紙帶回家。

據指出，由於台南天氣熱，競選小物最受歡迎的就是扇子及面紙，現在還有人送牙線棒等，其中扇子因為送的多，一場活動有時就可以看到不同參選人的扇子在現場揮動。

例如關仔嶺溫泉區日前一場活動，國民黨的議員參選人蔡育輝陣營也在現場發扇子，連國外朋友參加活動也拿著扇子猛搧，形成另類宣傳。