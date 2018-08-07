丁守中衝刺年輕選票 「衝5％就贏定了」

2018-08-07 10:28

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長選情，姚文智、柯文哲和丁守中三角連動關係備受關注，國民黨台北市長參選人丁守中今天早上在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪時說，選舉策略不會建立在姚柯分裂上，年輕選票衝刺5%就贏定了。

丁守中說，這陣子可以看到有人在操作棄姚保柯的民調，問卷詢問「如果丁守中穩贏你會怎麼投？」設計這樣引導式提問，需要慎重看待嗎？現在策略來說，說他是佛系、潛水、陸軍戰都好，我們一步一腳印，策略是穩住基本盤，年輕選票衝5%就贏定了，只是現在還沒有，還很艱困。

丁守中指出，柯文哲下鄉都有帶著龐大資源給里長承諾，甚至承諾3年以後的事情，例如大同有個公園，過去郝市長、馬市長認為沒有徵收價值，只是圖利大家族，柯也給出承諾。

丁稱自己之前是蹲馬步，佛系最強的就是媽祖遶境，他就是繞境整個台北市，深入基層了解問題。丁守中說，國民黨現在一毛錢都沒有，資產都被凍結，黨工薪水都是主席吳敦義借錢支應，完全沒錢的情況下，集中到最後三個月衝選情，勤跑基層，8月已經開始慢慢要熱了，我們議題上也開始衝刺，我們策略不是建立在姚文智和柯文哲的分裂上，而且不是我們可以決定的事情，建築在人家的分分合合只是夢想，我們不會做這種事情。

丁守中說，自己從來不是軍系立委，他第一次出來參選時候，不但不是軍系立委，他還是自己違紀參選被處分，當年也是憤青從政，他是中國國民黨的候選人，支持國民黨要建立好的民主機制這個政黨才可長可久，他也否認自己是孤鳥，在立法院有很多跨黨跨派委員都會幫忙聯署提案，做人方面，跟大家都有很好的合作，不會專門跟少數人拉幫結派。