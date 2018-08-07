丁守中批柯文哲只會騙 省錢卻不做事

2018-08-07 10:30

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天早上在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪，批台北市長柯文哲只會「騙」，省錢卻不做事，犧牲下一代福祉、犧牲台北城市競爭力。

丁守中在節目中指出，我們做過大樣板民調，電腦斷層掃描式的民調，29歲以下的選票我們的確輸了很多，這些年輕人沒有太強統獨意識形態，最大的原因是因為對他的認識只有62％，對柯文哲的認識則有97％，年輕人不知道丁守中，我們在這方面會用年輕人可以接觸的方式，以及接收的訊息管道來讓他們認識丁守中。

丁守中表示，會提出對年輕人有益的政策來讓年輕人支持他，他說，例如有助於年輕人創業創投，提高薪資、擺脫低薪窮忙的政見，他批柯文哲找學姊一日跟拍，對市民提升收入有什麼幫助？砍重陽敬老金年輕人增加新水了嗎？有趣可以化為實質生活改善嗎？

「柯文哲省錢不做事。」丁守中批柯文哲只是「騙」，不做事，省錢還債只是左邊口袋放到右邊口袋，例如內湖大塞車，捷運北環段蘆洲、士林接到中正路文湖線，民國103年就報行政院核定，柯為什麼不蓋？文山區進出不方便，南環段從木柵動物園接到大坪林站也已核定，柯4年卻沒動靜，省錢卻以下一代福祉利益、市民方便和台北城市競爭力為犧牲。

丁守中再批大巨蛋，柯文哲說有問題，打高空說要拆掉，也不見拆，重建也沒有完成，世大運期間好運沒有下雨刮風，現在私底下協調偷偷在蓋，做了什麼私下協商？說一套做一套，要求他公開辯論，攤在陽光下透明檢驗，不要用學姊包裝，不要用網路包裝。