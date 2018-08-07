印尼強震國人均安 外交部：正規劃救災捐款事宜

2018-08-07 10:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼度假勝地龍目島（Lombok Island）5日晚間遭到規模6.9強震襲擊，罹難人數增至142人，搜救行動仍在持續中。我向印尼表示協助救災意願，印尼對台特使也表達歡迎；外交部發言人李憲章今天表示，正在規劃相關細節，很快會對外宣布是用捐款或其他方式協助，重要原則是希望能快速、即時地幫助到災民。

印尼龍目島5日晚間發生規模6.9強烈地震，也影響到峇里島（Bali）地區，罹難人數增至142人、209人受傷，印尼當局並已疏散2000多人。總統蔡英文昨在推特發文用英文和印尼文（Bahasa）發文表示，在這艱難的時刻台灣已經準備好協助印尼。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）對台特使翁俊民昨則對此表示歡迎，盼台灣捐助重建。翁俊民指出，現階段最重要的是重建家園，他明天將飛去災區，承諾興建500間房屋。他建議，如果台灣願意幫助印尼，可以承諾興建100間房屋，他評估費用約25萬美元（約新台幣766萬元）。

李憲章今天在外交部例會中說，我方也注意到印尼特使的談話。李憲章說，台灣一向是國際人道援助的積極參與者，救難不落人後，目前正與印尼方面聯繫，了解印尼方需求，也正在積極研議救災內容。李憲章強調，將結合民間力量協助印尼，很快會對外宣布是用捐款或其他方式，重要原則是希望「愛心花在刀口上」，盼能快速、即時地幫助到災民。

李憲章也說明，印尼強震中受影響的國人疏散情形，目前駐處掌握到15位自由行國人，其中12位這2、3天將返台，班機都已經安排好，也已安排住宿。另外有一組國人在外島Giligili，駐處第一時間曾聯繫上，確認安危無虞，但目前通訊不好，尚未確定該組國人確切人數。