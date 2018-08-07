宜縣加徵5倍「空地稅」 施行不到5個月急喊卡

政策上路不到5個月，宜蘭縣政府宣布暫停徵收空地稅；圖為利澤與龍德工業區。（資料照）

2018-08-07 09:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今年3月24日開出全國第一槍，將針對縣內利澤和龍德工業區閒置私有土地開徵「空地稅」，除原地價稅，再加徵5倍計算，但因此案引發許多工業區廠商反彈，新政策上路不到5個月，宜蘭縣代理縣長陳金德今在縣務會議就裁示，暫時停止徵收空地稅。

行政院長賴清德上任後積極解決產業界「五缺」，日前指示要解決工業區用地閒置問題，宜蘭縣政早在104年3月24日公告，為有效促進利澤與龍德工業區土地利用，避免土地閒置，給2工業區廠商3年緩衝期限，廠區私有地如果超過107年3月24日尚未請領建造執照開工者，將依土地稅法，以應納的地價稅為基本稅額，另加徵5倍「空地稅」，直到領照開工為止，縣府表示，目前全國僅宜蘭公告。

利澤工業區面積329.05公頃，其中私有地約130公頃，民國85年工業區重新開發至今，私有地只有約58.73公頃建廠，開發率僅45.15％；龍德工業區民國69年開發至今，面積236公頃，私有地近180公頃，開發率較高達97.4％。

縣府今年3月24日開出第一槍後，引發利澤及龍德工業區廠商反彈，認為廠商沒到宜蘭建廠，是因大貨車不能開進雪隧，將增加太多出貨營運成本，正積極處理閒置土地，希望縣府多給些時間，不要急著徵空地稅。

有鑑於此，縣府開出全國第一槍不到5個月，陳金德今在縣務會議裁示，鑒於還未開出任何空地稅單，為回應廠商的需求，決定取消104年與107年的公告，暫時停止徵收地價稅，104年限期建築範圍內之土地，依平均地權條例規定，其新建改良物價值不及所占基地申報地價50％者不予核發建築執照的處分，也予以取消。