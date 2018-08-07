陳其邁批國民黨在高雄留四大沈痾 新勇哥物語呼應陳其邁

2018-08-07 08:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁日前指出，國民黨在高雄執政時期留下四大沈痾，加上國民黨中央長期重北輕南，直到民進黨籍高雄市長謝長廷、陳菊上任後才逐一解決﹔新勇哥物語今為陳其邁說法背書，並指阿扁擔任總統後，協助高雄建設速度加快。

勇哥表示，他注意到未來高雄經濟市長陳其邁在週日的精采演說，其中一段提及「國民黨過去在高雄長期執政，心態就是重北輕南，生雞蛋無、放雞屎有，留下四大沈痾，包括捷運、愛河、飲用水、港市合一﹔直到謝長廷、陳菊等市長努力下，捷運通行、愛河變美、飲用水變乾淨、港市真正合一，再加上世界運動會舉辦、用滯洪池讓岡山旗山淹水問題減少、爭取亞洲新灣區，成為宜居城市，高雄越來越好」。

勇哥進一步指出，高雄人在吳敦義市長時代都知道，每次選舉吳市長都會說，除非中央答應解決高雄四大問題，捷運、愛河、飲用水、港市合一，否則他不參選，可是每次選完又忘了，下次選舉到了再提一次。

當年，國民黨在中央執政，國會與地方議會都過半，哪有過不了的政策與預算？直到執政8、9年的吳市長離任，還是什麼都沒做﹔是謝長廷市長上任後才改觀，但也不是一上任就做到，因為國民黨在中央執政，仍然重北輕南。

等到2000年政黨輪替，阿扁總統為平衡南北，先扭轉長期以來國民黨政府「重北輕南」的失衡政策，才逐一解決高雄的四大沈痾。