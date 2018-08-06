柯P說內湖交通「局部改善」 議員提數據批：明明是退步

2018-08-06 23:19

〔記者周彥妤／台北報導〕內湖交通壅塞難解，台北市長柯文哲曾直言「內湖交通沒救了」，日前又指有「局部改善」；但台北市議員阮昭雄今天表示，大前年內湖區堤頂大道高居壅塞路段榜首，去年依舊奪冠，但旅行速率竟從每小時11.9公里降至7.02公里，擺明就是退步，何來改善？

阮昭雄今天於議會交通部門質詢指出，據交通局提供的「2015至2017年易壅塞路段的排名」，在2015年上半年，內湖區堤頂大道就高居壅塞路段榜首，旅行速率還有11.9公里，但在最近一次去年下半年的調查中，同一路段、同一尖峰時段（下午5時至7時），堤頂大道依然是第一名，旅行速率甚至降到7.02公里。

阮昭雄批評，數據顯示，交通狀況分明是惡化，實在不明白柯文哲怎麼會說有「局部改善」，市府在提出相關有效配套前，至少也要展現積極作為，而非一副「內湖交通沒救了」的擺爛態度。

他提到，許多民眾向他反映內湖明明塞車嚴重，但市府卻似乎不當一回事，沿途也不見幾個交通警察、義交；過去陳水扁市長時代，面對北市因興建捷運所面臨的交通黑暗期，市府便派出交警、義交維持秩序。

此外，針對交通尖峰之際，幹道違規停車狀況，阮昭雄說，塞車路段除了路口淨空之外，也需要解決違規停車問題，而尖峰時期的忠孝東路三段，卻停滿違規停放的車輛，而違停車輛會排擠其他駕駛的用路空間，易造成塞車。

至於北市易發生事故的高風險路段，阮指出，忠孝東路五段自2014年以來，就高居事故件數第一，而北安路、民權東路五段的事故件數則逐年節節攀升。

阮昭雄要求，針對內湖交通壅塞問題、尖峰時段違規停車及北市多事故路段，交通局及交通大隊須限期研擬改善措施，以維護市民行車用路安全。