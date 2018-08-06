橘營與無黨合組柯家軍？ 陳政忠：是監督不是合作

2018-08-06 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲4日接受訪問表示，8月底將會出席今年親民黨與無黨籍台北市議員參選人舉辦的聯合競選造勢大會。今年5月，民進黨確定與柯文哲分手之後，就曾傳出台北市議會中無黨籍議員和親民黨籍議員將組成「台北監督連線」，「柯宋合體」甚囂塵上；召集連線的議員陳政忠強調，「外界過度解讀柯宋同台」，這不符合當時成立連線的理想。

據《上報》報導，3個月前，親民黨籍議員與無黨籍議員陳政忠、李慶元宣布將組成「台北監督連線」，據了解，將採親民黨提3席，以及支持無黨籍3席的方式，要在議會裡成為「關鍵少數」。但消息出來了3個月卻沒有進展，陳政忠表示，當初因媒體關注於柯宋是否合體，為擔心模糊以「監督」為主體，「所以我要求他們（其他連線成員）不要再對外講述連線的相關內容。」

陳政忠表示，不該把連線歸屬於哪一派系，「變成誰家的軍？這是我在意的，我認為不能夠被扣上這個帽子。」陳政忠主張，連線的成立是採共識決，且成員中對於各自的選區有自己的競選方向，相信最後是以「監督」為主體，「因為誰當選都一樣，我們都是要監督他！」

民進黨組織部主任張碩文也認為，可以認同柯的施政，但用「合作」的字眼不太精準，「畢竟選民意代表出來就是要監督的。」

對此，柯文哲僅表示，「人家競選總部成立」，其中（聯合造勢大會參與人）還有4位現任議員，不管是禮貌或政治倫理都應該會去。