台聯唯一市議員以無黨參選 陳建銘：歡迎柯P、姚站台

台聯黨市議員陳建銘（左）決定以無黨身分競選連任；今年元月新上任的觀傳局長陳思宇（右）赴議會拜會，與陳建銘合影。（資料照，記者郭安家攝）

2018-08-06 22:58

〔記者郭安家／台北報導〕台聯黨唯一的台北市議員陳建銘今年底首度用無黨籍參選，由於台聯黨過去反對高倡「兩岸一家親」的台北市長柯文哲，陳將有更多彈性可讓柯站台；陳坦言，他與多位議員一樣，日前參加柯的便當會，也被柯詢問「我能幫什麼」並暗示身邊有4個女人可幫忙站台。

對於以無黨籍參選，陳建銘受訪說明，這2、3年台聯黨都沒跟他聯繫，只有為了募款跟他要錢，而這次選戰也從頭到尾未和他溝通、徵詢意見，如果台聯在這次台北市議員選戰不提名、或許黨中央有其考量，當然還是要用無黨籍方式參選；他不會叫柯文哲幫他站台，但歡迎柯、民進黨台北市長參選人姚文智主動到他的場站台，

陳建銘坦言，被定位親柯議員，獨派對他疑慮不滿，但他仍堅持理想原則；至於友不友柯？他會以行動證明，不刻意反駁。

他說，柯文哲還不知他以無黨參選，但日前與柯便當會時，柯也提到能幫什麼？暗示有4個女人，柯媽媽何瑞英、妻子陳珮琪、近日爆紅的市府幕僚「學姐」黃瀞瑩等人可幫他，不過有別於柯過去說第4個女人是市長室主任蔡壁如，柯對他說的第4個女人是他女兒、台北市觀光傳播局長陳思宇；但他不想欠市長、當時僅表示很感謝柯。

士林北投區競爭激烈，除民進黨，立場偏獨派的議員參選人就包括時代力量的黃郁芬、社民黨的劉仕傑、基進黨王映心、無黨的王逸凱。雖然社民黨有自己市長參選人范雲，也時常批評柯文哲施政，但7月21日柯文哲參加北投割稻活動，劉、黃都與陳建銘到場，柯接受媒體聯訪，3人也站在柯身後博版面。