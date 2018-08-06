控黃國昌影射買票 李慶華求償500萬敗訴

2018-08-06 18:55

〔記者黃捷／台北報導〕2016年立委選舉新北市第12選區由時代力量黃國昌擊敗國民黨李慶華勝選，但李慶華自認遭黃國昌影射買票，提告並求償500萬元。不過，刑事部分士林地檢署日前已處分不起訴，民事部分士林地院今宣判，也判李敗訴。

李慶華提告指出，2016年1月5日黃國昌召開記者會，指稱「金山萬里、瑞芳是兩個不同系統在進行賄選」，隔天與律師鄭深元再接受三立新聞台記者白喬茵採訪，表示「賄選是有系統的，如果沒有金錢來源，是不可能這樣做的」、「我們目前掌握到的情資是有1票到數千元」。

記者事後製播新聞表示，「黃國昌因為競選很辛苦，得了腳底筋膜炎，卻要對抗財力雄厚的對手」、「有現金交易，一票3000元」、「若要催出生鏽的藍色選票，需要花錢」、「基隆地檢署已經介入釐清，李慶華8年之路將橫生枝節」。

李慶華認為，黃國昌記者會影射他賄選，侵害他的名譽，遂請求黃、鄭兩人連帶賠償300萬，隔天三立新聞的報導同樣侵害他的名譽，另請求黃、鄭、白及三立新聞台4人連帶賠償200萬元。

士檢處分不起訴後，士院向檢方調閱卷證發現，黃的競選隊確實有接獲民眾檢舉，基檢也有分案調查，且黃國昌強調記者會目的是宣導反賄選，並非以損害李為目的，雖然經新聞報導後可能影響李慶華的社會評價，但選舉具有重大公益性，李身為知名公眾人物，應負較高容忍義務，遂判李敗訴。