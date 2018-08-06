高思博要「起義推翻暴政」？ 綠營諷：罕見的貴族起義

2018-08-06 20:04

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨市長參選人高思博今天召開記者會，宣布8月起要起義行腳，並邀請馬英九等人來參與，揚言要起義推翻暴政。不過，他竟把空污法空品維護區政策和濕地保育法都視為暴政。民進黨市議會黨團總召邱莉莉下午回批說，把民眾切身有關的市政拿來胡亂剪裁，這不是起義，比較接近暴動，行腳的起手式拿民眾權益祭旗，可見高思博的參選反映了貴族造反的本質，是罕見的「貴族起義」。

邱莉莉表示，高思博是字斟句酌的律師，談市政政策竟信口開河、以訛傳訛，說空品維護區會讓市民無法開車和騎機車進市區工作、濕地保育法會限制漁民魚塭使用，完全不是事實，為操弄選舉不惜誤導視聽，令人相當不齒。

邱莉莉嘲諷說，高思博是貴族本色，因與平民生活經驗不同，談政策常無法引起共鳴，導致選情低迷，日前才剛表演騎機車談路平，今又表示要起義除暴，是很罕見的貴族起義，所以邀來曾當過總統、行政院長等達官顯要的馬英九、吳敦義、朱立倫一同行腳，讓貴族起義的陣容更加完整。

邱莉莉指出，高思博講空品維護區會讓市民無法開車、騎機車進市區工作，來源更是捕風捉影，南市環保局對空品區的管制尚未定案，未來所約束的都只是指高汙染車輛，高思博難道認為管制高汙染車輛是暴政？另外，濕地法也沒有限制漁民魚塭使用，這些農業局都有公開說法，把和民眾切身有關的市政拿來胡亂剪裁，這不是起義、比較接近暴動。