不願再挨打 國民黨新竹縣長選戰「固本」廣告上架

國民黨新竹縣長參選人楊文科今天手持他拿了50年的黨證全力「固本」，準備團結藍營、完成參選登記後才全面「攘外」。（記者黃美珠攝）

2018-08-06 17:36

［記者黃美珠／竹縣報導］年底的新竹縣長選舉藍營分裂已成定局，國民黨縣長參選人楊文科認為，要勝選得先安內、才能攘外，今天他亮出跟了他50年的國民黨黨證，拍攝且上架「一路走來，始終如一」的最新競選廣告、全力啟動「固本」作戰，以跟其他競爭對手動輒「變色」做區隔。

在新竹縣長提名爭議中，一路被立委林為洲的知名度壓著打的正港該黨提名人楊文科，為了爭取勝選、號召藍軍回歸，所以希望藉著前述30秒競選廣告團結泛藍陣營。

除了要當藍軍眼中、心裡唯一的「蘋果」，他也將開始「上菜」推出以「拚經濟、重文教、享福利」為主軸概念的參選政策。首波將在明天因應父親節，推出他要如何讓年輕爸爸可以成家後安心生子的政策爭取全縣選民認同。

至於九月以後、完成了參選的登記，他計畫砲口朝外，全面「攘外」。

今天這支新拍、上網分享的30秒競選廣告，從1968年、只有18歲的楊文科，還只是一個年輕學子，因為在這1年加入國民黨、領到黨證，心中升起過有朝一日要透過自身力量發揮影響力的念頭，強調50年來，他為科學工業園區無私奉獻，秉持著「堅持、不怕困難」的精神，就像忠黨一樣始終如一。

如今獲國民黨提名參選新竹縣長，楊文科說，「會戰戰兢兢踏穩每一步，不但要拼經濟，更要照顧老、中、青、幼等各個世代的縣民」，實現自己18歲立下的抱負。