質疑蔡易餘歧視中配 謝立功提告籲修法

2018-08-06 16:51

〔記者謝君臨／台北報導〕針對中國近來頻頻針對東亞運、航線代碼打壓台灣，民進黨立委蔡易餘日前在臉書貼文，指「我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！」此舉引發前移民署長謝立功不滿，謝今至移民署遞交「受岐視申訴書」，並前往台北地檢署告發蔡涉嫌公然侮辱，並發表3點聲明，呼籲蔡應向35萬中國籍配偶道歉，政府也應訂定反歧視專法。

今年8月1日，蔡易餘在臉書轉貼新聞「陸配6年才能成為『國民』 丁守中推4年就該拿到身分證」，並留言指出：「台北市長講這個做什麼？…中國從最近東亞青還是航線代碼一事處處打壓台灣，我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！！」引發爭議。

對此，前移民署長謝立功也在臉書發文指出：「所有的新住民都是我們的家人，台灣現有新住民的家庭成員人數，已超過百萬人，為避免造成社會的對立，要求蔡立委鄭重致歉並刪除臉書相關貼文」，並依據移民法第62條，今發動新住民前往移民署遞交受「岐視申訴書」，隨後轉往北檢控告蔡涉公然侮辱。

謝立功於聲明稿提出3點訴求，第一，要求蔡易餘在8月10日前開記者會向全台中國籍配偶道歉，也請民進黨中央要求全體參選人簽下反歧視言論切結書；其次，呼籲政府盡速修法，讓中國籍外配取得身分證比例也如其他東南亞籍外配一般；最後，訂定反歧視專法，保障各族群基本人權。