中市托育一條龍升級2.0版 林佳龍稱預算只增不減

2018-08-06 16:15

〔記者張菁雅／台中報導〕中央準公共化托育政策已在8月1日上路，台中市政府今日在市政會議討論實施狀況，市長林佳龍表示，台中力推的「托育一條龍」政策將升級為2.0進階版，預算只增不減，並達到平價而可及的托育政策。

林佳龍上任後推動「托育一條龍」政策，創造幼兒受托、家長減輕負擔、托育產業發展的三贏局面。他表示，感謝行政院參採台中經驗，托育補助可直接提供家長，再繳交托嬰中心或保母費用，免除報帳等文書作業麻煩與可能滋生的問題。

林佳龍指出，中央準公共化托育讓0到2歲全市1萬6897名幼兒受益，新的政策把餅做大，涵蓋率增加，也放寬標準，加上台中原先「托育一條龍」受益人數2萬7755人，受益人數共達4萬4652人。而台中托育預算也從原本舊制的1億3306萬500元，加上新制所需1億2501萬4500元，總補助預算為2億5807萬5000元。

林佳龍強調，不論新制或舊制、怎麼配套，台中托育預算只增不減，持續編列經費用在興辦公托或增加托育補助，也間接提供給需要提高成本的業者或偏遠地區家庭，讓「托育一條龍」政策升級2.0進階版，持續往前走。

對於各縣市的托育費用不一，家長會比較各縣市補助額度，林佳龍則說，補助越多可能拉高市場價格，配套就是必須做好夥伴關係，讓政府、家長跟業者3方都支持平價而可及的托育政策，一般中產階級負擔得起托育費用，中低收入戶給予高額補助，社會因此產生重分配效益。

此外，「所得稅法」修正後，學齡前幼兒特別扣除額由2.5萬元提高到12萬元，市府估算全市受惠人數將達12萬人，受惠戶數是9萬戶，明年報稅將享有較高的扣除額度。林佳龍指示相關單位加強宣傳此措施，家長願意將小孩送托。