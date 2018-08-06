記者會正抨擊縣府... 彰議員：「我老婆剛剛生了！」

2018-08-06 15:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對民代指控員林國宅商場標售價格低於市場行情，質疑遭到賤賣之虞，本月3日彰化縣政府委由律師，按鈴控告國民黨縣議員曹嘉豪和員林市長張錦昆，涉及毀謗與公然侮辱公署，曹嘉豪第一時間強調自己是針對縣府提出書面資料，就可受公評之事發言，今天他召開記者會抨擊縣府，記者會開到一半，曹嘉豪突然說「我老婆剛剛生了！女兒3200公克、母女均安。」現場一句句恭喜聲不絕於耳，頓然化解記者會嚴肅氛圍。

不過，曹嘉豪坦言，針對公眾利益可受公評之事發言，為民喉舌何罪之有，竟然還會被縣府花公帑請律師控告民代，心中五味雜陳、心裡很多圈圈叉叉…，還好，一路走來有老婆愛相隨、一路陪伴與支持，給了他繼續努力監督縣政的力量。

記者會今在議會舉行，多位藍營縣議員和員林國宅住戶到場聲援，曹嘉豪除了以具體的數字佐證他所言非虛、有憑有據，更反擊縣長魏明谷為何不敢自己提告？涉及把縣府公器當成武器，花辛苦納稅人的稅金提告民代，自己也省下律師費用，失去一縣之長應有的氣度與格局。

曹嘉豪說，他是議會國宅監督小組成員，依照縣府提的資料陳述，這是公眾事務，並非針對私事，縣府不趕緊說明清楚，為何會售價遠低於市價的爭議，替自己澄清，之前先對提出異議的住戶提告，現在又告依法監督縣政的議員，作為大開民主倒車，讓人無法苟同。

對此，彰化縣政府則低調回應，該案已進入司法程序，靜待司法調查。

記者會發生小插曲，開到一半，曹嘉豪突然說「我老婆剛剛生了！」他的二女兒出生，3200公克，母女均安，但無奈的是，他沒有辦法在老婆身邊陪產，寶寶第一眼看到的不是他。在場同黨縣議員葉麗娟回話說「寶寶第一眼看到的都是醫生啦！」頓時沖淡嚴肅氣氛，現場笑聲連連。