國民黨「三反公投」連署 雲林目標1.3萬份

國民黨雲林縣黨部今天展開「反核食」、「反空汙」、「反深澳燃煤電廠」3項公投案連署。（記者詹士弘攝）

2018-08-06 16:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨雲林縣黨部今天展開「反核食」、「反空汙」、「反深澳燃煤電廠」3項公投案連署，雲林連署目標連署1萬3千份；雲林縣黨部主委許宇甄、縣長參選人張麗善、斗六市長謝淑亞等人都當場簽署連署書；張麗善表示，健康與安全不分黨派，希望全民一起參與連署。

許宇甄表示，反核食 、反空汙、反深澳燃煤電廠3項公投第一階段已經通過，第二階段需要近30萬連署才能進入選票公投，預計全台需連署45萬份，雲林縣黨部連署目標為1萬3千份，國民黨雲林6個區黨部都設有連署站，歡迎各位鄉親就近踴躍連署，連署日期至8月底截止。

張麗善表示，世界目前最重要的課題就是要吃健康無毒食品，守護下一代健康，公投就是要告訴政府要反核食，顧健康；「反空汙」與「反深澳燃煤電廠」兩項公投，就是拒絕用肺發電，不要讓台灣人繼續吸含有PM2.5的有毒空氣。

謝淑亞也強調，這次民眾真的怒了，現在的政府真的無法無天，要人民吃有毒食品、呼吸有毒空氣，國民黨站出來推動公投，就是為了確保民眾的健康，這個政府什麼都不怕，國家不能讓一黨獨大，台灣需要制衡力量，大家一起出來連署，展現反核食、反空污、反燃煤的決心。