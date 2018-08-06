亮票是違法？ 賴揆子弟兵砲轟蘇煥智昨是今非

2018-08-06 15:14

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人蘇煥智昨天為遭民進黨開除黨籍的議員參選人站台時，批評民進黨要求亮票是違法犯罪的行為，賴清德子弟兵、民進黨南市議員呂維胤今天質疑，蘇煥智在第4屆立法院正副院長投票選舉曾擔任民進黨的紀律委員，進行「驗票」的工作，不知為何昨是今非？

呂維胤指出，1999年第4屆的立法院正副院長選舉時，國民黨推出王金平和饒穎奇競選，而民進黨推出張俊雄和施明德，民進黨當時在立法院雖然沒有過半，但當時民進黨決議一致亮票，並規範亮票方式，嚴禁密折，選票圈印面向外露出，投票者必須經過兩組紀律委員身旁「驗票」才可以投入票箱，而擔任當時民進黨公推的紀律委員就是蘇煥智、林宗男、洪奇昌、林豐喜。

呂維胤說，民進黨之所以要求在立法院正副院長、議會正副議長等投票時技術性亮票，是因為代議士由人民選舉而出，受人民所託在議事殿堂行使職權，因此要投票給誰當院長、議長、主席，本應該向選民負責，也因此立法院2016年三讀通過「地方制度法第44及46條條文修正案」，將直轄市、縣、市議會正副議長及鄉、鎮、市代表會正副主席選舉，改採記名投票，這是長期追求的成果，市長參選人蘇煥智也曾擔任民進黨團公推的紀律委員進行驗票工作，不解為何昨是今非？