反制更名禁停空橋、調整時間帶？ 交長改口：我沒有這樣說

2018-08-06 15:10

〔記者陳宜加／台北報導〕中國施壓外籍航空公司，將台灣更名為「中國台灣」，交通部擬針對妥協更名的外籍航空反制，祭出禁停空橋、調整時間帶等手段，引發譁然。但交通部今天卻急踩煞車，交通部長吳宏謀受訪時改口「我沒有這樣說」，強調相關細節還需要討論，交通部將先與各家業者溝通，後續才會與相關部會冷靜思考下一步。

吳宏謀表示，包括禁停空橋、調整時間帶等細節，確實屬於部分同仁構想，仍需要討論適當方式。但基本上受中國施壓影響，許多外籍業者將台灣名字改掉，冠上互不隸屬的名稱，其中有些較友善，也有些較過分，將再一一與業者溝通。

他指出，希望各家業者找出更適合的做法，當然可能屈服於某些壓力之下，但應尋求對台灣整體最有利的方法，且能同時保障乘客權益；另一方面，絕不能讓全世界的乘客產生混淆，「看到台灣城市卻不知道它屬於哪裡」，應尊重、互惠。

吳宏謀說，交通部將有耐心與所有業者溝通，請業者尊重台灣，或許部分業者過去不清楚我方態度，也將持續清楚說明。至於最後若仍有業者不願改回名稱，仍需要時間，並將在不影響台灣與全世界交流的前提下，冷靜思考更好的對策。

不過，吳宏謀重申，必要的處理仍有必要，但包括禁停空橋等手段，「是不成熟的方案」，固然討論過程中有人會提出較激烈的做法，但仍須考慮後遺症，若有後遺症，就不能貿然實施，有些人沒有考慮到整體影響，他個人沒有這樣說。

他也說，國外在做什麼事，也不一定讓我方知情，因此更須循序漸進，近1、2週內，交通部將與外交部、國安會等相關部會協商，提供完整資訊，目前一切尚未定案，在此之前，將初步把我國的想法告訴各家航空公司，這樣子比較好。