文化政策攻防 高思博：選舉騙票、黃偉哲：老罵無效

2018-08-06 14:16

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南巿長參選人高思博今天抨擊，賴清德寧願花大錢蓋美術館，卻放著具有歷史價值的老建物荒廢，現在選舉到了，黃偉哲才又大聲嚷嚷，要延續大台南成為文化古蹟重鎮，看來，騙選票才是民進黨最關心的事。

黃偉哲今天參訪原台南刑務所宿舍後，對目前選舉發表意見，他表示，希望這場選舉大家做君子之爭，不要做無謂的人身攻擊，這種人身攻擊，過去3、5個月來老是用罵的，這是無效的，從民調上來看還是有差距，奉勸大家政治是一時的，做人是一世的，否則反而會遭到選民的唾棄。

高思博指出，台南是文化古都，也是一個適合深度旅遊的好地方，古蹟文化資產可以帶來許多無形的機會和財富，一定要重新活化市內古蹟資產，推動府城觀光將責無旁貸。

高思博說，已有百餘年歷史的原台南刑務所宿舍群，早在10多年前遭火劫後，這處市定古蹟用鐵皮圍牆「遮醜」，連帶無法以古都魅力帶動城市行銷，當年台南能成為直轄市，是因歷史文化之都的品牌特色，可惜升格後民進黨說一套做一套，並未用心發揮台南在歷史文化上的優勢，非常可惜。

高思博發言人、巿議員王家貞指出，黃偉哲過去8年來從沒有關心過台南歷史古蹟該如何保存，現在選舉要到了，就拉著市府官員說要做文化補助，這表面文章也做得太假。