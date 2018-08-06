批判台南有四欠 高思博大喊：除暴政 、新台南起義！

國民黨南市長參選人高思博（第一排右五）與多位市議員參選人高呼除暴政、新台南起義行動開始。（記者王俊忠攝）

2018-08-06 13:03

〔記者王俊忠／台南報導〕主打新台南起義、除台南市暴政的國民黨南市長參選人高思博，今近午在東區關帝殿宣布8月起義行腳行動，有黨多名大咖將陸續南下參與起義行腳輔選。高思博批判指「台南有4欠，過去8年，民怨四起，起義行動到了，要讓台南綠地變藍天」！

高思博指出，他與父親、祖父一家三代服務台南政壇，如今台南有4欠，「老人欠健保、幼年欠托育、青壯年欠頭路、台南市府欠稅金」，市府對市民強徵房屋稅還回溯，「這不是暴政！什麼才是暴政？」，要對市民宣告新台南起義行動到了！

對於暴政，高思博強調，起義目的是恢復台南好傳統價值、讓人民好成家，舉例南市府強徵房屋稅，就是破壞家庭基礎，房屋稅不僅要凍漲、要退稅，最重要是依土地法精神，自用房屋應該免房屋稅，別縣市不敢增房屋稅，台南市卻做了！另依空污法劃定空品保護區，以後開卡車、騎機車工作的市民不能進市區，生計受影響；漁民漁塭使用也因溼地法受到限制，這些都是具體的暴政。

高思博表示，8月起規劃起義行腳活動，要走遍台南山邊與海角，不滿市府暴政的鄉親不會孤單，從8月9日行腳開始，有廟口開講、名人加持等活動，他要串連各地怒火與不滿聲浪，燒垮民進黨政權，使台南綠地變藍天！國民黨南市多位市議員及參選人都到場與高思博合體聯合造勢。

高思博團隊初步規劃，8月9日，前總統馬英九將南下新營選區起義行腳1天，從上午7點掃街到下午4點許。此外，會再規劃黨主席吳敦義負責大內、山上區；前主席朱立倫永康區；新北市長參選人侯友宜掃台南市區；高市長參選人韓國瑜主打南關線；前行政院長張善政攻善化區的起義行腳相關活動。