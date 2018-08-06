噍吧哖事件紀念日 黃偉哲：迎回八卦樓、設司法文化園區

黃偉哲（中）率競選團隊、議員參選人說明他的文化政策，強調將爭取「司法文化園區。（記者蔡文居攝）

2018-08-06 12:32

〔記者蔡文居／台南報導〕今天是「噍吧哖事件」的紀念日，事件發生在玉井等地方，審判、監禁則在台南。民進黨台南市長參選人黃偉哲今天率競選團隊、議員參選人在台南刑務所一帶召開記者會，說明他的文化政策，強調將爭取「司法文化園區」，完成文化府城最後一塊拼圖。黃陣營也希望市府能將昔日的刑務所八卦樓「迎娶」回原址保存。

黃偉哲表示，「噍吧哖事件」是台灣漢人有紀錄以來的最後一次，也是規模最大、犧牲人數最多的一次武裝抗日，被捕的人數多達1957人。之後民眾開始以和平方式爭取民主與自治，從此由武裝暴力轉型為以社會運動與政治訴求的文化抗日運動。事件中的人多在現今司法博物館的第三法庭審判，在目前所在的台南刑務所服刑。

黃偉哲說，今天來到現場，希望除了還原歷史真相外，還要預防未來對於人權的侵犯以及歷史的重演。包括原台南刑務所要道館與長官宿舍三棟古蹟房地，司法院已同意撥交市府，目前正辦理移撥程序，以現在身為立委的權責，也會盡力協助讓市府盡快取得管理自主權，將來如果有機會就任市長更會進行古蹟修護調查計劃及活化，與司法博物館形成「司法文化園區」。

嘉南藥理科大教授陳信安說明，原台南刑務所中央台（俗稱八卦樓）興建在1904年，是台灣最古老監獄，百年前噍吧哖抗日義士就是關在這種牢房，從歷史文物與建築的觀點來看，都深具文化保存價值。希望市府能將中央台「迎娶」回原址保存，見證地方司法演變史。黃陣營希望市府能將中央台「迎娶」回原址保存，見證地方司法演變。

黃偉哲說，當地有多處飯店旅館聚集，加上台灣文學館、林百貨、民生綠園文化園區、孔廟文化園區、赤崁文化園區、藍曬圖文創園區、周邊各個商圈，以及整修中的西市場、將完工的台南美術館等，未來的文化觀光發展潛力極高，將刑務所舊址打造小型劇場，也是可行之計，他將向文化部爭取更多文化資產調查與修護計劃補助，讓「司法文化園區」為大府城文化園區完成最後一塊拼圖。