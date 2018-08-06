國安會講稿事件再爆市府壓新聞 柯P牽拖：去問劉奕霆

台北市長柯文哲6日出席大灣草圳首部曲揭幕記者會。（記者黃耀徵攝）

2018-08-06 12:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲國安會講稿事件遭爆陰陽稿後，今又爆出早在6月就有記者發現此事，市府卻打電話給媒體高層壓新聞，並傳稱柯文哲甚至還在該記者詢問時，脫口說出「到底我們擺平你了沒有」，該名記者事後已離職，引發熱議。媒體人周玉蔻今早在電台節目中，痛罵柯文哲已經變成「網路流氓」，柯文哲的網軍就是網路紅衛兵。

台北市長柯文哲去年到中國上海參加雙城論壇，因發表「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等言論惹議，柯事後接受電視台專訪時卻稱，雙城論壇講稿內容都有送國安會，總統府則否認，柯文哲近日也承認自己是為了讓世大運成功舉辦，脫口而出「兩岸一家親」。

由於有電視台記者6月即採訪到國安會講稿存在陰、陽兩稿，不料卻遭市府壓新聞，媒體人周玉蔻今批柯壓新聞是「網路流氓」。

柯文哲今早出席工務局「大灣草圳首部曲」揭幕記者會中受訪，針對施壓一事。柯文哲迴避指事涉議會，所以先回答議會再處理，不然有時候議會很敏感，會覺得你們用媒體來回答，「我們還是照SOP，議會問，就先回答議會，用正式公文回覆」，把一切都調查清楚，寫好、附件弄好，比較慎重處理。

媒體追問，周玉蔻意指難道日後若媒體先發現新聞，沒有經過議會，市府就會施壓？柯僅說，周玉蔻的發言聽聽就好。

至於以後怎麼處理，到底有沒有打電話給媒體高層搓新聞？柯則繼續大打馬虎說，遇到問題就在檢討一下SOP看怎麼改，「電話也不會是我打，哈哈，要去問劉奕霆（市府發言人）怎麼處理。」