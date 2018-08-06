柯文哲民調完勝？姚文智：特定媒體民調服務特定對象

旺旺中時媒體集團今天發布民調，指2020年總統大選，台北市長柯文哲如挑戰大位，支持度與看好度都居冠，儼然成為「台灣最大尾」。民進黨市長參選人姚文智表示，有些特定媒體的民調，都是為了特定對象服務，「大家可以自己填空」。（記者周彥妤攝）

2018-08-06 12:29

〔記者周彥妤／台北報導〕旺旺中時媒體集團今天發布民調，指2020年總統大選，台北市長柯文哲如挑戰大位，支持度與看好度都居冠，儼然成為「台灣最大尾」。民進黨市長參選人姚文智表示，有些特定媒體的民調，都是為了特定對象服務，「大家可以自己填空」。

姚文智今天於Notch咖啡受訪，有記者問，民調指柯文哲聲勢銳不可擋，挑戰2020總統大位都不是問題。姚聞後先問哪一家，媒體回應中時，姚則表示，有些特定媒體的民調，都是為了特定對象服務，大家可以自己填空，這些事就別再問，大家都清楚。

有記者問8月份黨中央進駐，是否有擬定何種戰略？姚文智則說，8月3日授旗當天有提到，北市應該更多政策討論，不管是都市發展的各項政策，未來會陸續提出一系列主張；他強調，回頭看整個選舉，「只有姚文智在提政見，沒有關係，希望柯丁加進來辯論，讓選舉更有水準」，盼兩人真的是為了北市討論，而非只是政治口水。