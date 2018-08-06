大觀自救會、台權會控警察濫權 籲監委高涌誠徹查

台權會、大觀居民自救會今在監察院前舉行記者會，控訴警察違法濫權。（記者呂伊萱攝）

2018-08-06 12:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕大觀事件自救會近日在抗議時遭警察暴力限制行動。台灣人權促進會、司改會與自救會等單位今聯合召開記者會，高呼「總統出巡逼人民迴避！警察濫權無法無天！」並向監察委員高涌誠遞送補充狀，盼正在調查警察濫權的高涌誠，將大觀抗爭遇到的兩起事件併入調查。

大觀事件自救會連日緊盯蔡總統活動，訴求迫遷議題，分別於8月2日與4日，同步在「國家住宅及都市更新中心揭牌儀式」與「新北市長參選人蘇貞昌江翠國小造勢活動」場外召開抗議記者會，自救會成員表示和平抗議，卻遭到警察暴力執法。

台權會副秘書長施逸翔今天在監察院前說，值勤警察雖擔負總統維安任務，但仍應依照憲法、兩公約等規範在符合比例原則與必要性、合法性的範圍下，尊重與保障人民與團體的言論自由與和平集會權。但兩場活動中，中山分局、海山分局、中和分局的值勤警察，以暴力攻擊、不人道對待、限制行動、丟包等方式，對付抗爭者，甚至連年邁的居民和年幼的小孩也不放過。

施逸翔說，監委高涌誠正針對「警察處理陳抗事件，頻傳濫權逮捕陳抗民眾」進行深入調查，因此台權會與自救會到監察院遞送關於大觀自救會這兩次警察行徑的補充狀，希望高委員將這兩件列入調查的範圍，追究三分局與相關員警的責任，勿枉勿縱。

台灣土地正義行動聯盟鄭仲皓說明，當時記者會開始不到10分鐘，就被警察快速、粗暴排除，他們只是希望蔡英文傾聽人民聲音，卻被勒脖子。大觀事件自救會林燕玉分享被限制行動的過程說，「把我們圍著、也不讓我們喝水、警察還自己一直分礦泉水」，警察態度讓她心裡很創傷，「難道百姓不是人嗎？」批評警察執法「真的太超過」。

年僅10歲的大觀事件自救會成員陳慧泉也在記者會上發言，談到被丟包到警備車上、無故居近三小時的經過，「車上冷氣很強、很冷、警察也不讓我們上廁所」。她難過地說，「沒有居住權就算了、為什麼連人身自由也沒有？」

台權會法務主任王曦指出，居民被排除集會的情形非常令人擔憂，因為即便是模糊解釋的法令，也規範了應符合比例原則的內容，但警察卻完全無視法令。王曦質疑，到底是誰教警察在沒有法源依據的情況下，把人民限制在圍欄內和警備車上，「這是實際的逮捕、拘禁行為」，呼籲監察院徹底調查警察濫權。