悠遊卡電子支付最快12月上線 柯P逛夜市挨批假新聞

2018-08-06 12:18

〔記者郭安家／台北報導〕北市府7月公布「台北夜市打牙祭揪你來一起晒夜市」影片，台北市長柯文哲與網紅吳鳳逛寧夏夜市，柯拿悠遊卡買單，宣傳電子支付。但依悠遊卡公司進度，最快12月才會取得電子支付執照，且寧夏夜市悠遊卡刷卡支付示範廠商也從20家剩2家；台北市議員王鴻薇今開記者會指，該影片根本是宣傳錯誤訊息、形同假新聞，王還問「柯P你累了嗎？」呼籲柯不要競選連任了。

悠遊卡公司業務群副總經理群林季良表示，寧夏夜市是第一個推悠遊卡刷卡的夜市，導入整合該處微型商店的收銀機，現場操作環境及網路佈設、店家使用習慣，會影響設備接受度、後續推廣；這2年也持續努力將設備從有線改為無線，更方便店家操作，盼增加普及率。他強調，晴光商圈2015年起初有19家申請悠遊卡設備，如今維持在24家。

但產發局推出「台北夜市打牙祭」影片，柯文哲日前與吳鳳逛寧夏夜市，兩人站在攤位前，吳還問「市長我請你吃好不好？」接著掏出100元紙鈔，只見柯說「不用、不用」拿出悠遊卡在刷卡機上搶買單；還畫面顯示「電子支付」4個大字。

王鴻薇說，悠遊卡公司7月才因董事會決議，成立電子支付小組，這麼晚才進入此市場，證明悠遊卡公司董事長林向愷過去經營策略錯誤，如今要急起直追。柯文哲疏於市政，也渾然不知寧夏夜市許多店家退場不用悠遊卡支付，「台北夜市打牙祭」網紅節目跟事實大相違背。

林季良受訪說，就很嚴格法令來看，影片中以票卡進行銷費，是電子票證，不是電子支付規範下的手機、QR code支付工具，消費者有可能沒那麼精確，對消費者有必要那麼嚴格區分嗎？他認為也沒有太多澄清必要與意義。

悠遊卡公司6月底宣布要申請電子支付，林季良說明，已跟金管會口頭報告多次，金管會認為該方向沒問題，希望12月取得營業執照。為何迄今才要申請電子支付？林僅說，應該讓消費者選擇支付工具，由支付業者自己推非常辛苦。