交部擬反制更名外航 學者：反效果

傳交通部擬反制更名外航，學者指會有反效果。（資料照）

2018-08-06 12:06

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部擬祭出反制手段，不准將台灣更名的航空公司停靠空橋、調整時間帶，引發譁然。對此，學者幾乎一致表態認為有疑慮，不僅恐短收空橋收入、旅客服務品質大打折扣，國外也有可能報復，更不利於國際情勢，進而衝擊觀光。

開南空運管理系副教授盧衍良表示，台灣四面環海，航空運輸幾乎是對外主要客運管道。因此，航空政策的評估應該盡量以務實角度著手，權衡利弊得失後，確保可以獲得顯著較多實質效益，再來推動會較妥。

他說，國際機場的機坪、空橋等設施容量直接與時間帶有關，若集中在遠端機坪停靠而避用空橋，在旅客服務品質上勢必有影響，且地面設施使用的調度上恐也不易操作，總體上是不是恰當仍然有待仔細評估。

再者，國際航空運輸協會每年會進行2次全球機場時間帶的協調，航空公司據此才能夠制定夏季、冬季班表，一旦單方面變更時間帶，是否可以達到原本政治上的目的性，也應該要綜合評估。

他也指出，桃園機場近期因為地面施工等因素，原本航機滑行動線就已有影響，且近年機場旅客數已經呈現飽和狀態，未來如在地面設施使用上再加限制條件，是否有利於桃機總體順暢運作，也應該考量。

高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系副教授王穎駿則直言恐有反效果，未來華航、長榮飛到國外去，可能會被以相同手段報復，且一旦航空公司不飛台灣，更是扯自己後腿，不利國際情勢，也將喪失轉機客源。

他說，飛機不停空橋，須直接下機搭接駁車，造成不方便，服務品質也比較打折扣，例如一架A380載客量有300多人，接駁車就需要好幾輛，造成旅客反感。

中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生建議，先檢視對旅客權益的衝擊，是否反而傷及國際觀光客的來台意願，而對機場經營的影響可能更大，包括空橋收入短收、航站空側與路側設施的效率降低等。