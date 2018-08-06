丁丁主視覺「螺絲釘」 姚文智酸：沒頭沒腦

丁守中競選主視覺以「螺絲釘」為題，直指市政的螺絲鬆了，姚文智則表示，視覺標誌「沒頭沒腦，也不知有什麼手腳，有點作繭自縛的感覺」，丁質疑螺絲鬆，但這是長年在北市執政的國民黨搞的，他不知道？（記者周彥妤攝）

2018-08-06 11:59

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天公布競選主視覺，以「螺絲釘」為題，直指市政的螺絲鬆了，「鬆到掉滿地」，丁更化身英國卡通人物建築師「巴布」，象徵要替市政上緊螺絲。民進黨市長參選人姚文智則表示，視覺標誌「沒頭沒腦，也不知有什麼手腳，有點作繭自縛的感覺」，丁質疑螺絲鬆，但這是長年在北市執政的國民黨搞的，他不知道？

談到丁守中今天推出主視覺「螺絲釘」，又化身卡通人物，姚文智稍後於Notch咖啡受訪表示，視覺標誌「沒頭沒腦，也不知有什麼手腳，有點作繭自縛的感覺」，他批國民黨長年在北市執政，現有問題多半是他們留下，現在丁質疑螺絲鬆了，但這是國民黨搞的，他不知道？化身建築師，又能改變什麼？

姚文智指出，丁守中很多政見，不是抄襲就是胡亂加碼，更沒有中心思想，像丁以前主張北市要保留松山機場，現在就跟著喊要廢機場；另外，過去丁反核，現在跟著馬英九說「以核養綠」；丁「感覺跟視覺標誌一樣，沒頭沒腦，也不知有什麼手腳。」

至於丁守中扮成卡通人物，走年輕風，似乎有意拉攏年輕世代，是否會跟進？姚文智表示，自己很自然，該穿什麼就穿什麼，「我覺得，我做什麼像什麼，穿什麼就適合什麼，都很自然，不會特別刻意。」