諷陸委會變不通會 新黨高呼「中國人加油」

2018-08-06 11:38

〔記者林良昇／台北報導〕新黨台北市議員參選人今早至陸委會前抗議，批評陸委會原本要推動兩岸交流，卻不准金門縣副縣長吳成典等人赴中國參加金廈通水儀式，陸委會應更名為「兩岸不通委員會」，新黨成員還高呼「中國人加油！」

新黨台北市議員參選人今率眾至陸委會前抗議，新黨台北市議員參選人蘇恆說，2001年，前總統陳水扁主政期間，吳成典與金門縣長李炷烽和曹原彰等人，赴廈門洽談小三通，經過冗長的談判簽署了小三通，當時的陸委會主委蔡英文認為他們違法簽署協議，17年後，陸委會再度打壓金門，把兩岸通水的美事全盤打翻。

新黨台北市議員參選人林明正批評，陸委會設法打壓兩岸交流，包括支持民航局禁止「春節加班機」、禁止台青「赴大陸中國銀行任職」、禁止「公私立大學專任教師，不得參與大陸各項國家基金及研發計畫」、禁止「大陸官員來台參加海峽論壇活動」等。陸委會主委陳明通名字雖有「明通」兩字，但卻讓兩岸事事都不通，乾脆直接改名為「兩岸不通委員會」算了。

新黨成員也在陸委會前呼「名叫明通，通通不通；不要不通，要新三通；兩岸一家，共創雙贏；中國人加油」口號，新黨也認為，「兩岸人民關係條例」相關法令已經不合時宜，立法院應立即推動修法，擴大兩岸互動與交流。

陸委會則派出聯絡處專委張多馬回應，張多馬表示，金門鄉親可能都誤會了，中央跟地方的心是一條的。