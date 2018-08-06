交部擬反制「中國台灣」航班 藍委：不應懲罰旅客

2018-08-06 11:25

〔記者林良昇／台北報導〕中國民航局要求44家外籍航空公司將「台灣」改為「中國台灣」，交通部長吳宏謀昨表示，政府考慮不准冠名「中國台灣」的航空公司航班停靠空橋等做法反制，國民黨立委今表示，支持政府對於中國相關作為有回應，但拒絕停靠空橋恐傷害的是台灣民眾，必須審慎評估。

立法院國民黨團今早召開記者會，國民黨團書記長曾銘宗強調，對於中國大陸發函給外籍航空公司要求將台灣更名為「中國台灣」，國民黨團要對中國大陸的作為表達強烈的抗議跟嚴厲的譴責。

對於交通部的反制做法，曾銘宗表示，懷疑交通部是否有經過始審慎評估？有沒有具體可行？雖然反制的對象是外籍航空公司，但搭乘的旅客絕大部分都是台灣人，最後懲處到的還是台灣民眾，傷害到民眾旅行的相關權益。

曾銘宗指出，不停靠空橋是機場設備不足、落後的象徵，會造成旅客抱怨，大幅降低桃園國際機場的服務水準跟國際評比，傷害我國的國際形象，交通部必須審慎評估，也呼籲中國大陸及蔡政府停止以報復性手段處理兩岸關係，希望雙方提出開放性的做法，理性對話、積極協商，以蒼生為念、百姓福祉為先。

國民黨團首席副書記長吳志揚表示，民航無關政治，中國大陸小鼻子小眼睛，旅客不會因為被改成「中國台北」就比較認同中國大陸，兩岸政府應該克制，不要把民眾便利作為政治鬥爭對象。

吳志揚認為，對於中國大陸的做法，政府有所因應是有道理的，支持政府一定要有所表態，但處理事情的方式不應意氣用事，只是為了「爽」，懲罰旅客，犧牲國人旅行的權益。

國民黨立委賴士葆則認為，民進黨各地選情告急，「浮木」就是中國大陸的打壓，大肆炒作，以自殘的方式回應，報復打壓，傷害台灣權益，這樣惡劣的選舉操作方式，應該受到全民唾棄，政府各部會也不需配合民進黨選舉伎倆起舞，不會有實質作用。