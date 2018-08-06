硬拿走興中國中校舍 逾200名家長赴宜縣府抗議

興中廢校爭議延燒，學生不滿校園撥給華德福，今到縣府陳情。（記者張議晨攝）

2018-08-06 11:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「自己的學校自己救！」宜蘭縣興中國中校舍爭議延燒，今上午興中家長、學區民眾逾200人前往縣府抗議，一度鼓吹衝入縣府，幸在警方攔阻下，陳情民眾僅在縣府外遞交陳情書，由縣府教育處長陳正華代表收下；陳正華說，民眾意見會當作未來檢討的重要依據。

宜蘭縣政府擬將興中國中校舍，部分交給慈心華德福實驗高中，並設置實驗教育育成中心，但此舉引發社區民眾反彈，代理縣長陳金德日前也釋出善意，僅撥出行政大樓2、3樓及家政教室給華德福使用，但學區民眾不買單，今前往縣府靜坐。

今早8時許，興中國中自救會成員、學生及師長從位於五結鄉的興中出發，自救會召集人林奠鴻、家長會長曾柏瀧，還徒步苦行至縣府，與現場逾4百名關心此事的民眾會合。

不過眾人原先希望進入縣長、副縣長或秘書長出面接受陳情，卻被擋在門外，陳情民眾不滿，認為縣府沒誠意，一度鼓噪喊「衝！衝！衝」、「代理縣長出來！」幸被在場優勢警力攔下，苦勸之後才消除火氣。

曾柏瀧指出，縣府計畫把興中行政大樓撥用給慈心華德福一事，他們不斷透過各種管道向縣府表達心聲，但縣府決策過程粗糙，且無助於解決慈心華德福校舍問題，請縣府尊重興中的教育選擇權，盡速懸崖勒馬，收回撥用成命。

一名興中校友不滿，她說，她的孫子以後是興中的學生，不甘學區內國中就此廢校，希望縣長出面傾聽民意。

因縣府三長並未出面，最後由教育處長陳正華代表接下抗議書，陳正華強調，會將民眾意見帶回，當成未來檢討改進的重要依據。隨後抗議民眾轉往縣議會，將陳情書交由副議長林棋山後，陳情活動暫時落幕。

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