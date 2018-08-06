證實潛艦國造跨國合作 蔡總統：正突破瓶頸

今日為「八六海戰」53週年，蔡英文今上午前往海軍司令部，為「新海軍啟航」紀念碑揭碑。蔡英文表示，海軍新時代將由「潛艦國造」領航，而在人助、自助情形下，「我們的決心與信心，國際友人看到了」。（記者朱沛雄攝）

2018-08-06 10:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今日上午到海軍司令部視導，首度對外透露潛艦國造已開始「跨國合作」，她致詞表示，海軍新時代將由「潛艦國造」領航，而在人助、自助情形下，「我們的決心與信心，國際友人看到了」，因此透過跨國合作，以及國內產官學界齊心協力，潛艦國造正一一突破研製瓶頸。

今日為「八六海戰」53週年，蔡英文今上午前往海軍司令部，為「新海軍啟航」紀念碑揭碑。蔡英文表示，此舉是宣示我國海軍即將邁入新時代，並將由「潛艦國造」領航，不僅可補強水下戰力，亦要重新打造國軍「不怕苦、不畏難」的精神。

蔡英文表示，雖海軍需要潛艦戰力眾所皆知，但我國從1980年代末期的兩艘劍龍級潛艦後，就再也沒有辦法透過對外採購獲得潛艦。走向國造，卻因為怕苦、畏難，因而停滯不前。

蔡英文強調，我國應該想辦法克服困難，而不是畏縮不做，如沒有決心、信心，就沒有國防。所以，她始終堅持國防自主，因為國防自主的意義，不只在武器裝備自研自製，更在國軍建軍備戰上，將以創新思維，建立防衛台澎金馬的戰力。

堅持國防自主 預算今年增編183億

蔡英文也提及，明年度國防預算將增加，她表示，2019年國防預算編列了3460億元，比今年增加了183億，整體國防預算將占國內GDP的2.16％，其中有951億元用在軍事投資項，比今年增加139億。而在戰力整建投資中，將有736億投入「國防自主」，比今年增加了250億。

蔡英文說，有21.3％的國防預算，是為了推動國防自主計畫，也代表政府強化國防的決心，以及她向國軍宣示，政府對於國軍戰力的信心。

今日為「八六海戰」53週年，蔡英文今上午前往海軍司令部，為「新海軍啟航」紀念碑揭碑。（記者朱沛雄攝）

蔡英文總統今上午為「新海軍啟航」紀念碑揭碑，證實潛艦國造跨國合作。（記者朱沛雄攝）

蔡英文總統今上午為「新海軍啟航」紀念碑揭碑，證實潛艦國造跨國合作。（記者朱沛雄攝）