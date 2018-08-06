音樂行銷觀光 七股區長升任花東縱谷管理處副處長

2018-08-06 10:41

〔記者楊金城／台南報導〕台南市七股區長莊名豪以音樂成功行銷七股觀光，獲得地方肯定，8月8日他將升任交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處副處長，地方和公所員工祝福他榮升。

莊名豪今天說，回想一路走來，從音樂人到幼教界再到公務員，工作型態跨越不同領域，現在也從台灣最西端跨越中央山脈到花東縱谷風景區管理處，又是人生的一大轉變，未來會繼續了解花東在地特色，創意行銷，再造花東觀光新樂園。

台南市政顧問的藝術家王丁乙，與莊名豪合作參與藝術再造七股，他特地創作莊名豪Q版畫送別，包括佳里區異業交流協會、七股區里長聯誼會長張靜堯、七股區調解委員會主席楊輝容及佛教妙惠居士林吳林長，也特別贈匾感謝莊名豪7年多來擔任區長為七股區的付出並獻上祝福，區民和公所員工相約一起揪團至花蓮懇親。

55年次的莊名豪，曾任電視節目及音樂製作人約20年，曾經幫台語知名歌手詹雅雯「只欠你一人」作曲，因10多年前唱片業環境不景氣，決然轉換跑道報考公職，6年內考取4項公職，93年社會行政高考更一舉考上榜首，人生道路從此不同。

莊名豪升任第一任台南市七股區區長後，以「魅力社區、觀光樂園」行銷七股觀光及產業發展，與南市觀光旅遊局舉辦七股海鮮節大受歡迎，並以其影音專業，製作七股之歌影音專輯，成為公務機關創舉，成功提升七股能見度，迄今寫過「鹽山之戀」、「七股七寶」及「黑面寶貝」等在地歌曲，其中歌手方順吉演唱的「鹽山之戀」，更創下百萬點閱率，同時也拍攝了在地微電影七股ㄟ片、飛越七股空拍影片，讓更多人看見七股偏鄉之美。

他帶領地方推動七股魅力社區營造，更獲國際宜居社區銀質及銅質獎。

6年前，泰利颱風來襲時，七股海堤西堤潰堤，他前往巡視災情時突遭大浪捲進海裡而受傷，成為公職生涯難忘的回憶，事後更積極爭取第六河川局5億多元新建海堤，預計後年可以完成曾文溪到七股潟湖再到大寮排水的堤防，保障區民的生命安全。